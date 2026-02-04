聯發科蔡力行：記憶體價格飆漲 今年將是手機產業艱辛的一年

聯發科今日召開線上法說會。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)今日召開法說會，由於記憶體價格飆漲，衝擊市場需求，聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，2026年將是手機產業艱辛的一年，因記憶體價格大漲，需求受到影響，但他相信需求總會回來，屆時聯發科將會準備好，在手機循環下行週期過後，聯發科將會更強大。

蔡力行表示，在記憶體及整體BOM表(物料清單)成本上揚的壓力下，預期智慧型手機終端需求將受到衝擊，聯發科將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解其所帶來的影響，預期2026年第一季手機業務營收將會明顯下滑。

