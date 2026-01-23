聯發科衝漲停原因曝！台股上漲逾200點站上三萬二大關再創新高

台股早盤上漲逾200點。

在權值股上漲尤其聯發科直衝漲停帶動下，台股早盤上漲超過200點，大盤突破三萬兩千點大關，再度刷新歷史新高紀錄。

美股在前一個交易日持續上漲，在美國總統川普撤回對歐洲的關稅威脅後，資金買盤湧入，AI、科技股再次走強，道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數皆收漲。

台股早盤最亮眼的莫過於台灣IC設計龍頭聯發科，一早就大漲145元站上直衝漲停，股價來到1630元，貢獻加權指數超過70點漲勢。

市場預期，在AI持續發展下，各大雲端服務供應商（CSP）會加速AI ASIC發展腳步，聯發科已經掌握先機，不僅自身有多年SoC設計能力，也有先進製程經驗，更在與Google的合作中證明能力，是台灣IC設計業者中少數能直接參與AI浪潮的廠商，聯發科先前指出，目標拿下10%以上的市佔率。

其他權值股方面，台積電早盤一度來到1770元，不過一下子便收斂至1760元，在平盤左右震盪，台達電則接續昨日漲幅，上漲35元，漲幅2.81%，股價來到1280元，鴻海上漲1.5元，漲幅0.89%，股價來到225.5元。



