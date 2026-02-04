聯發科轉型1》智慧手機陷寒冬 CEO曝突圍新戰法

去年甫繳出手機晶片營收破百億美元的成績單，聯發科卻在4日法說會，對智慧型手機市場投下罕見的保守訊號。執行長蔡力行直言，記憶體價格和整體物料清單（BOM）成本同步走高，2026年對手機產業是「艱難的一年」，預期第一季手機相關營收會出現「明顯下滑」。

「這會是一個高成本壓力的週期性年度。」蔡力行不諱言，記憶體與零組件成本上升，將壓縮終端市場的調整空間，進而影響品牌廠拉貨動能，「智慧型手機需求會受到衝擊，這一點我們必須正視。」

記憶體、BOM同步走高 手機市場進入高成本週期

這番話和聯發科去年的成績形成強烈對比。回顧2025年，聯發科手機業務以美元計算，營收突破100億美元大關，年增8％，寫下歷史新高，其中旗艦級晶片貢獻約30億美元，天璣9500與8500的放量，讓聯發科在高階市場站穩腳步。單就2025年第四季來看，手機業務甚至繳出季增18％、年增8％的亮眼表現，占公司整體營收比重接近6成。

但蔡力行坦言，正是這樣的高基期，讓2026年顯得格外嚴峻。「問題不在產品競爭力，而在整個產業的成本結構改變了。」他點出，記憶體價格走揚、零組件成本上升，正在同步擠壓品牌廠與通路端的空間，最終反映到終端需求上。

市場也給出相似的判斷。外界普遍預期，2026年全球手機出貨量可能年減約2％，中低階手機因本就利潤薄、消費者對價格敏感度高，無論是降規或調價來因應成本壓力，都可能進一步影響銷售動能。這也呼應聯發科對今年手機市場「轉冷」的預判。

拉高ASP、調整產品組合 顧大為：先守住毛利率

面對逆風，聯發科並未選擇硬撐出貨量，而是轉向調整結構。蔡力行強調，公司將與客戶策略性調整產品組合，並持續拉高混合平均售價（Blended ASP），「即便整體市場承壓，我們對旗艦市場的市占率提升仍有信心，單機矽含量也在逐代提高，這有助於平衡出貨波動帶來的影響。」

財務長顧大為則從數字面補充，聯發科已將守住獲利列為優先目標。以2026年第一季財測來看，營收將落在新台幣1,412～1,502億元之間，較前一季持平至下滑6％，毛利率力守46％的正負1.5個百分點區間。「我們會透過有紀律的定價策略與策略性的產能分配，維持獲利結構的穩定。」顧大為說。

手機撐底盤 非手機事業接棒成長

他也強調，雖然手機業務「今年看起來會比較辛苦」，但聯發科其他非手機業務的成長動能相當強勁，有信心能彌補部分缺口，「2026年全年，我們仍然希望能做到營收正成長。」

對聯發科而言，手機晶片依然是貢獻最大營收與現金流的主力引擎，只是，在成本通膨與需求轉弱的夾擊下，這具引擎不再像過去幾年那樣順風順水。蔡力行也不諱言，這正是產業必須面對的週期性調整，「我不喜歡下行週期，但我們會因此變得更強大。」

當手機這條成熟業務進入高成本逆風期，聯發科選擇用調整結構與守住獲利來撐過寒冬，也為下一階段的成長布局預留空間。這場從「手機引擎承壓」開始的轉折，正是聯發科啟動更大轉型的前奏。