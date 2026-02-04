聯發科轉型2》揭ASIC營收大餅 蔡力行喊317億起跳

當外界還在盯著智慧手機市場時，聯發科已將下一條成長曲線攤在檯面上。執行長蔡力行直言，資料中心特用晶片（ASIC）才是「10年來最重要的戰場」，他替這條新引擎訂下明確目標：2026年相關營收突破10億美元（約新台幣317億元），長期目標ASIC占整體營收20％。

「我們不是要複製GPU廠商的商業模式，」蔡力行強調，聯發科的定位是成為雲端服務商（CSP）與大型企業客戶的「系統級設計夥伴」，協助客戶打造涵蓋訓練、推論、網路與資料流處理等不同場景，客製化AI晶片。

2026年ASIC營收10億美元只是起點

事實上，聯發科對這條路線的押注，已經用數字說話。蔡力行重申，對2026年雲端ASIC營收「做到10億美元」非常有信心，再喊2027年「一定可以做到數十億美元的規模。」他也補充，公司目前正全力執行眼前的專案，並同步推進後續專案，預計2028年開始有更多案子加入貢獻。

市場關心的，不只規模，還有天花板。蔡力行透露，依他個人評估，到2028年雲端ASIC的整體市場規模上看700億美元，相較過去外界估計的500億美元，明顯放大一個層級。至於市佔率目標，他形容10％至15％是「相對保守且安全的估計」，公司會努力爭取更高的比重。

投資5大關鍵技術 攻系統整合力

「這個市場的門檻，不在於單一顆晶片設計，而是異質整合與系統架構能力。」蔡力行直言。也因此，聯發科近年加速投資多項關鍵技術，包括高速400G SerDes、光學共同封裝（CPO）、3.5D先進封裝、客製化高頻寬記憶體（Custom HBM）、整合式電壓調節模組（IVR）。他說，這些都是要讓聯發科在資料中心AI系統架構與關鍵矽智財上，站穩「可信賴夥伴」的位置。

為了支撐這場長期戰役，聯發科也整合內部研發資源並擴大對外招募，在全球範圍內建立更完整的技術團隊。蔡力行坦言，ASIC的挑戰不只在前期設計，更在最後一哩路的量產執行力，「能不能把複雜的產品準時、穩定地量產出來，會是未來競爭愈來愈重要的一環。」

外界同樣關注，當聯發科大舉投入ASIC，營業費用是否會明顯拉升？公司回應，雖然金額會隨營收成長而增加，但OPEX（營運支出）占營收的比例，無論今年或明年，目前看來仍大致維持持平，顯示公司試圖在擴張與紀律之間取得平衡。

押注ASIC 打造下一顆成長引擎

如果說手機晶片仍是撐住聯發科營收的底盤，那麼ASIC就是被寄予厚望的下一具主引擎。蔡力行不諱言，AI產業仍處於高速成長初期，這不是零和競爭的市場，雲端客戶更需要具備系統能力的設計夥伴，來兼顧效能、功耗與總持有成本。

「我們現在做的，是為未來幾年的量產高峰做準備。」蔡力行說。當手機市場進入高成本週期，聯發科選擇把資源與決心押在ASIC。這不只是產品線的延伸，而是一場從「賣晶片」走向「做系統」的結構性轉型，也被公司內部視為，撐起下一個營運高峰的關鍵賭注。