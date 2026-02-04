聯發科轉型3》聯手2大咖 運算、車用開花結果

「與輝達（NVIDIA）共同開發、應用在DGX Spark的GB10專案，已正式貢獻營收。」談到聯發科轉型，執行長蔡力行更指出，運算解決方案與車用布局已經開始開花結果。

「市場對DGX Spark的反應非常正面。」蔡力行直言，受惠於AI應用快速擴散，聯發科在運算解決方案領域的布局，已不只是技術展示，而是實際反映在業績上。2025年，聯發科運算解決方案相關營收年增超過80％，規模已達10億美元，蔡力行預期，隨著運算效能需求持續攀升，相關營收在2026年還會「加速成長」。

廣告 廣告

這個成績，對一家長年被視為「手機晶片公司」的IC設計廠來說，意義非同小可。蔡力行也不諱言，聯發科正在證明，自己有能力在先進製程上，建構高效能異質運算系統，並切入雲端AI解決方案的核心供應鏈。

不只在資料中心，聯發科在車用市場的布局，也同步推進。聯發科宣布，正與全球汽車零組件大廠DENSO共同開發先進駕駛輔助系統（ADAS）客製化晶片。蔡力行指出，這項合作將結合DENSO在車規級安全與系統整合的經驗，以及聯發科在高效能、低功耗SoC與AI運算的優勢，目標是打造「具高度擴展性、且可快速量產」的次世代車用平台。

在既有基礎上，聯發科的天璣智慧座艙平台與車載通訊系統解決方案，市占率也持續提升。蔡力行直言，隨著這些產品線逐步放量，車用解決方案將在2026年為公司帶來「顯著成長」的營收貢獻。