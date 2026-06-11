聯發科遭「關禁閉」 金管會擬檢討處置股標準

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美國總統川普（Donald Trump） 揚言對伊朗祭出猛烈攻擊，市場擔憂情緒再起，美股週三4大指數收黑。週四台股早盤歷經上下震盪，跌勢不斷擴大，面臨4萬3000點保衛戰。

萬寶投顧執行長王榮旭指出，「多空力道拉鋸，所以導致台股出現一天漲、一天跌的狀況。不過整體來講的話，短線還是處於修正的走勢，只要指數沒有回到5日線以上，短線的修正就還沒有能夠確定結束。」

分析師認為，近期台股修正跟基本面無關，主因近期融資飆升到約45%，導致短線籌碼凌亂，形成獲利調節賣壓出籠。

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本週台股宛如雲霄飛車，週一收在4萬3502點，大跌1568點；週二又強彈1201點；週三再跌1478點；週四盤中最低一度4萬2006點，跌1219點。專家認為，如果下週的美國聯準會決策會議放鷹，台股可能會整理到7月中旬。

至於週四類股表現，AI相關類股依舊疲弱，儘管台積電10日釋出5月合併營收新台幣4169億7500萬元，月增1.5%、年增30.1%。股價仍由紅翻黑，最低一度2210元、跌40元。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，「在搶反彈的心態之下的話，如果有更大的指數甩動，反而會有一個多殺多的結果出現。我們還是會去觀察包含融資變化、ETF規模的變化，會是我們在觀察指數何時會回穩的觀察指標。」

市場關注，先前高價股聯發科日前交易遭到關禁閉，金管會正在檢討，考量台灣資本市場持續茁壯，傳出將督導證交所和櫃買中心，配合股價調升幅度，評估股票警示標準以及處置期是否縮短。