聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線

▲聯發科與歐洲太空總署、工研院等夥伴攜手合作，成功完成了全球首次符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功。（圖╱取自聯發科官網）

[NOWnews今日新聞] 聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、Airbus Defense and Space、SHARP、工研院、Rohde & Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的OneWeb低軌衛星完成了全球首次符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功，這將為5G-Advanced NR NTN（非地面網路）技術的商業部署奠定重要基礎，並進一步推動全球NTN衛星寬頻裝置的普及與應用。

廣告 廣告

此次測試採用OneWeb低軌衛星與聯發科技NR NTN晶片組及工研院NR NTN基地台（gNB）進行通訊，實現包含Ku頻段、50MHz頻寬、條件式切換（conditional handover，CHO）等3GPP R19規範所定義的新功能。

實網測試期間，搭載由SHARP開發之平板天線（flat panel antenna）的NTN終端裝置，成功透過設置於荷蘭的歐洲太空總署歐洲太空研究與技術中心的閘道天線完成與地面5G核心網路的連線。

隨著3GPP標準的全面整合並獲得整個行動通訊產業的廣泛採納，所有相容的衛星星系將能自然且無縫地補足地面網路的需求，實現真正無所不在並帶來規模經濟效益的通訊連接，並為智慧型手機、車用及物聯網等領域開啟全新市場。

聯發科技無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，作為地面與非地面通訊領域的領導者，無論是在行動網路覆蓋有限甚至缺乏的地區，聯發科持續以科技連結世界，致力於改善人們的生活。「此次與生態系夥伴攜手合作，成功實現與Eutelsat低軌衛星實網連線，讓我們朝以3GPP為基礎的下世代NR NTN衛星寬頻通訊商用化又邁進了一步。」

▲聯發科與生態系夥伴攜手合作，成功實現與Eutelsat低軌衛星實網連線。（圖╱取自聯發科官網）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

罕見！台積電明年起連4年先進製程漲價 傳聯發科等業者考慮轉單

聯發科第三季EPS 15.84元「產能吃緊」蔡力行估今年全年營收創高

美系外資：3大成本上漲難轉嫁 調降聯發科目標價至1288元