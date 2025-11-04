聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線
[NOWnews今日新聞] 聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、Airbus Defense and Space、SHARP、工研院、Rohde & Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的OneWeb低軌衛星完成了全球首次符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功，這將為5G-Advanced NR NTN（非地面網路）技術的商業部署奠定重要基礎，並進一步推動全球NTN衛星寬頻裝置的普及與應用。
此次測試採用OneWeb低軌衛星與聯發科技NR NTN晶片組及工研院NR NTN基地台（gNB）進行通訊，實現包含Ku頻段、50MHz頻寬、條件式切換（conditional handover，CHO）等3GPP R19規範所定義的新功能。
實網測試期間，搭載由SHARP開發之平板天線（flat panel antenna）的NTN終端裝置，成功透過設置於荷蘭的歐洲太空總署歐洲太空研究與技術中心的閘道天線完成與地面5G核心網路的連線。
隨著3GPP標準的全面整合並獲得整個行動通訊產業的廣泛採納，所有相容的衛星星系將能自然且無縫地補足地面網路的需求，實現真正無所不在並帶來規模經濟效益的通訊連接，並為智慧型手機、車用及物聯網等領域開啟全新市場。
聯發科技無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，作為地面與非地面通訊領域的領導者，無論是在行動網路覆蓋有限甚至缺乏的地區，聯發科持續以科技連結世界，致力於改善人們的生活。「此次與生態系夥伴攜手合作，成功實現與Eutelsat低軌衛星實網連線，讓我們朝以3GPP為基礎的下世代NR NTN衛星寬頻通訊商用化又邁進了一步。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
罕見！台積電明年起連4年先進製程漲價 傳聯發科等業者考慮轉單
聯發科第三季EPS 15.84元「產能吃緊」蔡力行估今年全年營收創高
美系外資：3大成本上漲難轉嫁 調降聯發科目標價至1288元
其他人也在看
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道
現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。鏡報 ・ 17 小時前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 2 小時前
「台積電弱點」被看穿？ 日專家：晶片國家隊的機會來了
台灣在半導體供應鏈扮演要角，台積電製程與技術更是獨步全球，但是否無懈可擊？有日媒引述工程師觀點並提出警告，指稱台韓美日中等5國正展開晶片世界大戰，而台積電的弱點是出現官僚化傾向，新生代缺乏老一輩抱持「客戶要什麼都接單」的精神，這正是日本晶片國家隊Rapidus的突破關鍵。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運EBC東森新聞 ・ 1 天前
帶「藍牙耳機」登機禁放這些地方！長榮、虎航示警：放錯恐違規、被卡關
出國搭機前，藍牙耳機別亂放！不少旅客習慣把耳機連同充電盒一起塞進託運行李。航空公司提醒，藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，若放錯地方恐不符安全要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免臨櫃重新調整行李，影響報到速度與登機流程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G吃到飽恐聯合壟斷下架 王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，逐步邁向 5G 時代，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日表示，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能...匯流新聞網 ・ 18 小時前
倒數計時！「3類人」無法使用LINE 這幾款iPhone遭淘汰
隨著科技快速發展、資訊傳遞越來越便捷，手機與LINE早已成為現代人生活中不可或缺的工具。根據統計，全台LINE用戶已超過2200萬人。不過，LINE官方近日公告，自11月4日起將停止支援LINE應用程式13.20.0以下版本，這代表部分舊型手機、作業系統版本過低的使用者，以及Apple Watch版本過舊的用戶，將無法再使用LINE的訊息與通話功能。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架
[Newtalk新聞] 遠傳電信、台灣大哥大今年９月相繼停售經銷門市的4G 資費方案，外界預期，外界預估，中華電信也可能跟進。國民黨立委王鴻薇今（3日）提醒，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。 王鴻微表示，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。 王鴻薇表示，細究消費者不升級原因，根據NCC調查指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。 王鴻薇表示，以目前資費來看，各大電信號稱新頭殼 ・ 18 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech ・ 21 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 3 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
你真的會相信機器人來照顧你的晚年生活嗎？
這聽起來像是科幻電影裡的情節，但一些科學家認為，這項新技術可以幫助緩解英國醫療體系的壓力。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
蘋果Apple Intelligence 功能即日起釋出「繁體中文」版本｜12項新功能一次看
在 iOS 26.1、iPadOS 26.1、MacOS Tahoe 26.1 開放升級後，Apple Intelligence 即日起新增支援包含繁體中文在內的八種語言。Apple Intelligence 提供深度整合的 AI 功能，例如「即時翻譯」、視覺智慧、「書寫工具」、影像生成工具、「照片」中的「清除」功能等，功能橫跨 iPhone、iPad 和 Mac。壹哥的科技生活 ・ 33 分鐘前
玉山金「高價迎娶」三商壽？上周大跌逾8% 傳最快本周開董事會、今股價站回30元
[Newtalk新聞] 玉山金（2884）日前傳出將以每股 8.2元併購三商美邦人壽（2867），且雙方計畫以「全換股」方式進行，但聯姻一事還沒確定，賣壓即先隨消息曝光出籠，上周大跌 8.88%，周五（10／31日）收在 29.75元，單周市值蒸發 469億元。而外資上周也天天賣股，總計出貨 22.8萬張，提款 69.1億元，為賣超張數最多的個股。 不過，市場預期，玉山金與三商壽最快本周召開董事會，今（3）日早盤玉山金股價開低後翻紅，重返 30元之上，一度來到 30.35元，漲逾 2%。目前在 30元附近盤整；三商壽反倒以 7.27元開紅後，盤中翻黑一度下跌至 7.15元，目前在 7.17元附近。 在中信金公告搶親三商壽「出局」後，市場先前遲遲沒見到玉山金或三商壽對外公布喜訊，不僅包含併購的股價、股權結構、三商壽的員工及業務安置等問題均懸而未決；上周，玉山金董事長黃男州也率領總經理等高階主管，赴達拉斯參加辦事處開業晚宴，也間接揭曉，本周恐無法召開董事會討論這樁「婚事」。 由於玉山金與三商壽並未就併購案即時對外重訊說明，在股價劇烈波動後，兩家公司才發布重訊，引發市場及立委質疑，並要求金管新頭殼 ・ 22 小時前
熱門股／台積電再上高峰 造王者1+14檔一次看
台股3日上漲101.24點，漲幅0.36%，指數終場收在28334.59點，成交金額5632.38億元。保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，APEC川習會落幕、雲端服務供應商財報季後凸顯AI需求延續強勁、台股10月大漲逾2400點，以及歷年11月台股上漲機率近9成等利多因子，可望帶動台股持續上演多頭行情，但因為短線漲幅已大，須留意短線修正的可能，建議挑選績優、具業績題材之權值股。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
3充電習慣超傷電池！專家示警「有火災風險」：壽命直接砍半
一直讓手機充著電真的好嗎？專家指出，如果長時間充電的話，可能會縮短電池壽命，建議將手機電量維持在20%至80%之間，也要避免在睡著時充電，否則會加速電池老化。鏡報 ・ 1 天前