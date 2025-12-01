聯發科「智在家鄉」升級進化 董座蔡明介：加速台灣創意能量

〔記者卓怡君／台北報導〕第八屆聯發科(2454)「智在家鄉」得獎團隊日前揭曉，本屆智在家鄉競賽升級推出「影響力加速計畫」，更加協助獲獎團隊落實解決方案，評審團從來自全台各地的提案中，先選出18組團隊進行兩個月的輔導，期間由聯發科與智在家鄉夥伴安謀(Arm)、日月光(ASE)、益華電腦(Cadence)、vivo組成的跨企業顧問團，提供參賽團隊專業諮詢，並於Demo Day發表成果及進行評選。最終野球革命團隊以台灣棒球人才永續為主題獲「影響力共創獎」抱走百萬獎金，與獲得「潛力先鋒獎」的科技小農(蔥破難關)、可澍科技共三組團隊，能與聯發科進一步提案，申請所需的資源，加速創新計畫的實踐。

聯發科董事長蔡明介表示，聯發科智在家鄉競賽舉辦至今已邁入第八年，參賽團隊著眼的議題觸及社會上的多個面向，所運用的工具也不斷隨著科技趨勢精進。聯發科技為加速實踐這些創意能量，今年更深度地提供資源，協助團隊落實解方計畫，不僅有不少過往的參賽團隊，帶著更成熟的議題解方回歸，也有不少團隊方案已經過市場試煉，使這些社會創新方案更具永續力與影響力，也充分說明智在家鄉的「影響力加速計畫」不僅是智在家鄉的升級進化，更是聯發科技對社會承諾的深化。

廣告 廣告

評審長吳靜吉表示，回顧歷屆入圍團隊，早期多以物聯網、區塊鏈、虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)等技術為主，近年則逐漸導入深度學習、生成式AI、衛星影像與定位技術，甚至奈米技術與材料循環等尖端科技，提出以數據驅動的創新解決方案。此外，第八屆智在家鄉的團隊輪廓有大幅的轉變，過往多著重議題與科技創新概念論述，而今年有五組是過往的參賽團隊，帶著更深刻的議題解方再次參賽，而入圍加速組的團隊過半數為登記立案的組織或社會企業，不僅具結構性、系統性的規劃與經營量能，團隊更能在追求收益與擴張的同時，持續以經營改善社會問題為最終目標。整體而言，參賽團隊愈加善用最新科技，持續提升方案的效率、可行性與社會影響力。

聯發科表示，第八屆的智在家鄉「影響力加速計畫」為協助團隊將創意落地生根，擴大創新解方的社會影響力，透過評審多元背景、企業陪跑機制，以及與其他企業夥伴精準的協助，提供團隊所需的專業諮詢，以協助團隊將提案落實為具體的可行方案，其中，AIoT淨零智慧農業我最棒、Blue Sense Lab、Connect 10、BlueTrend 藍色脈動四組團隊榮獲企業獎；此次已不僅是智在家鄉的進化，更是聯發科對社會承諾的深化，期待能藉此看到更多創新理念開花結果，為社會帶來正向改變。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

記憶體漲價風至明年底 元大投顧首選這三檔個股

醫學院學生休學跑去開Uber打工 親吐殘酷現實

台積電上榜！外媒點名現在最值得買進「3檔股票」

