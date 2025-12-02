聯發科「智在家鄉」競賽 野球革命團隊獲百萬大獎 蔡明介:善用科技解決在地議題

野球革命團隊獲頒「影響力共創獎」獎金100萬元。主辦單位提供



聯發科技舉辦「智在家鄉」競賽至今已邁入第八年，為加速社會創新方案的實踐與永續力，本屆賽事升級推出「影響力加速計畫」，日前第八屆得獎團隊正式揭曉，最終由野球革命團隊以台灣棒球人才永續為主題，抱走百萬獎金，榮獲最高榮譽「影響力共創獎」。

聯發科技董事長蔡明介表示，參賽團隊著眼的議題觸及社會多個面向，所運用的工具也隨著科技趨勢不斷精進。今年「影響力加速計畫」更深度地提供資源，協助團隊落實解方計畫，不僅有不少過往團隊帶著更成熟的解方回歸，更有不少團隊方案已經過市場試煉。他強調，這不僅是智在家鄉的進化，更是聯發科技對社會承諾的深化。

本次競賽從全台提案中選出 18 組團隊進行為期兩個月的輔導。由聯發科技與夥伴安謀（Arm）、日月光（ASE）、益華電腦（Cadence）、vivo組成的跨企業顧問團，提供專業諮詢，協助團隊將提案落實為具體可行方案。

評審長吳靜吉觀察，近年參賽團隊逐漸導入深度學習、生成式AI、衛星影像與定位技術等尖端科技，提出數據驅動的創新解決方案。

第八屆智在家鄉「影響力加速計畫」深化聯發科技為社會帶來正向改變的承諾。主辦單位提供

參賽團隊過半數為社會企業 方案更具永續影響力

此外，第八屆的團隊輪廓有大幅轉變，入圍加速組的團隊過半數為登記立案的組織或社會企業，使其在追求收益與擴張的同時，能持續以改善社會問題為最終目標，方案更具結構性、系統性的規劃與經營量能，整體提升了方案的效率、可行性與社會影響力。

最終，野球革命團隊獲頒「影響力共創獎」（100萬元），其計畫旨在為台灣潛力四級棒球選手建立國際級球探資料庫，解決區域性資訊落差問題。

獲得「潛力先鋒獎」（每組30萬元）的則有科技小農（蔥破難關）和可澍科技。這三組獲獎團隊將能與聯發科技進一步提案，申請所需資源，加速創新計畫的實踐。

AIoT淨零智慧農業我最棒、Blue Sense Lab、Connect 10、BlueTrend 藍色脈動四組團隊也榮獲企業獎。聯發科技表示，期望透過此機制，讓社會創新持續，發揮科技為善（Tech for Good）的影響力。

