聯發科11月月減近１成營失守500億大關！ 外資由賣轉買自營商連15日買超

天璣9500採用第三代3奈米製程，整合最新的全大核CPU、GPU、NPU、ISP等高算力處理器。聯發科提供



聯發科旗艦天璣9500出貨難擋季節性因素，聯發科公布11月營收月減9.8%，年增3.65%降至468.95億元，失守500億元大關，為今年單月第四低。累計10月11月營收為989.25億元，換言之，要達財測低標12月需有431.75億元水準，如要達高標更上看511.75億元。

依據聯發科先前財測，在天璣9500、GB10專案及車用晶片帶動下，有望抵銷消費性電子產品的季節性下滑，以美元兌新台幣匯率1：30.6計算，第四季營收將在1,421億元至1,501億元之間，季持平至成長6％，並較去年同期增加3％至9％，單季營業毛利率預估為46％加減1.5個百分點。

近期手機晶片雖有壓力，但外資看好ASIC佈局，廣發證券率先翻多聯發科，看好Google TPU v8x（原名v7e）今年10月tape-out以來進展順利，下一代v8e時間表已提前，2027年將啓動生命週期，ASP更高，整出貨量將達200萬顆。預估2027年獲利將強彈40%。將評等調升至買進，目標價同步上調至1750元。

以近期股價來看，聯發科受惠外資站回買方，自營商更創下連15日買超，帶動股價站回所有均線，持續在1400元附近盤堅。

