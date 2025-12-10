聯發科11月營收年增3.65％ 看好明年ASIC業務表現

聯發科今年營運有望再創新高。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)公布11月合併營收468.95億元，月減9.86%，年增3.65%，累積今年前11月合併營收為5447.00億元，年增11.41%，聯發科預估，以美元兌台幣匯率1比30.6計算，第四季營收將介於1421億至1501億元之間，較上季持平至成長6%，並較去年同期增加3-9%，單季營業毛利率預估為46%加減1.5個百分點，以中間值推算，全年營收有望再創新高，突破190億美元。

聯發科指出，第四季旗艦型智慧型手機、GB10專案以及車用晶片營收預期較上季成長，相關業務的成長有望抵銷消費性電子產品在第四季因季節性的營收下降，看好明年持續有很好的成長機會，在產能吃緊的情況下，將策略性地調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。

此外，第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以明年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心，預期未來業務將會快速成長。

