聯發科11月營收達468億元、年增3.65% 今年營收創高有望

聯發科副董事長暨執行長蔡力行。

IC設計龍頭聯發科今日公布2025年11月份合併營收報告，營收為新臺幣468億9仟6佰萬元。11月營收較 10月份減少9.86%，較去年同期仍增長3.65%。在累積營收方面，聯發科2025年1月至11月累計營收達新臺幣5,447億元，較去年同期增加11.41%。

聯發科在第三季法說會上曾預期，第四季合併營收區間將介於新臺幣1,421億元至1,501億元。根據10月營收與11月營收合計，已達新臺幣989.2億元。若要達到第四季財測目標，12月營收需介於新臺幣431.7億元至511.7億元之間。由於11月營收已降至468.9億元，公司能否順利在12月達成預期區間，將是市場關注的焦點。

近期傳出Meta有意向Google採購自研TPU晶片，與Google合作ASIC的聯發科重新獲得資金青睞，今日收盤收在1460元。

公司先前預期，第四季的營收動能主要來自旗艦智慧型手機、GB10 專案和汽車業務的成長 10，這些業務的增長有望抵銷消費性電子產品的季節性疲軟。同時聯發科的毛利率壓力仍持續存在。公司預期第四季毛利率為46%正負1.5個百分點，並指出旗艦智慧型手機等業務的營收組合變動，將對整體平均毛利率產生稀釋影響。



