聯發科2天狂飆265元！外媒揭「史詩級漲幅」2大原因：與台積電有關

聯發科近來漲幅強勁，2個交易日從1525元飆漲到1790元，漲幅達19%，今（27）日盤中甚至一度飆到1820元創新高。對此，外媒《Cointelegraph》分析，聯發科此波大幅飆漲的背後有2大原因，其中一點更與台積電有關。

​外媒《Cointelegraph》指出，聯發科股這波漲勢並非憑空而來，有2點原因。第一，市場對聯發科與Google在張量處理單元（TPU）領域的合作有所期待。TPU是人工智慧系統的核心技術，也被視為未來AI運算的重要基礎。

廣告 廣告

《Cointelegraph》提到，聯發科因策略重心從傳統智慧型手機晶片，轉向客製化人工智慧硬體，這正是大型投資機構目前積極尋找的投資標的，特別是在台積電股價水漲船高，投資空間縮減的情況下，格外受矚目。

《Cointelegraph》說，第二，基金經理人的特別關愛。由於台積電股價一路飆升本月再度創下1785元新高。​許多投資組合中台積電的持股早已達到上限，目前台積電在MSCI新興市場指數與亞太（日本除外）指數中的權重接近12%，幾乎沒有再加碼的空間，對於單一持股上限為10%的主動式基金經理人而言，只能被迫尋找替代投資標的。

更多風傳媒報導

