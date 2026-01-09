聯發科2025年營收近6000億元 創新高

（中央社記者張建中新竹9日電）手機晶片廠聯發科2025年12月營收回升至新台幣500億元以上，達512.66億元，第4季營收1501.88億元，略高於預期，2025年總營收5959.66億元，創下歷史新高。

聯發科自結2025年12月營收512.66億元，為歷年同期新高，月增9.32%，年增22.99%；第4季營收1501.88億元，略高於原訂的1421億至1501億元目標，季增5.69%。

受惠天璣9500需求強勁，聯發科第4季旗艦智慧手機晶片銷售強勁成長，車用晶片也在多家中國智慧座艙客戶陸續推出高階和中階車款帶動下強勁增長，與輝達（NVIDIA）合作的GB10專案同步成長，是推升聯發科2025年第4季業績成長主要動能。

聯發科2025年總營收5959.66億元，如預期創下歷史新高，年增12.32%。旗艦手機晶片業績可望增逾40%，是聯發科營運成長一大動能。

聯發科執行長蔡力行於2025年10月底線上法說會說，聯發科2026年可望持續有很好的成長機會，在產能吃緊的情況下，聯發科將策略性調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。（編輯：張均懋）1150109