聯發科2027年生活圈 新竹台北通勤高鐵班次縮短助攻

聯發科預計2027年落成的新竹高鐵研發辦公大樓目前興建中。資料照



高鐵全新停靠模式上路，台北到台南最快只要83分鐘，新班表強化直達車長短程分流，據悉，2027年新竹高鐵有望從目前半小時一班縮短成15分鐘一班，而坐落新竹高鐵海景第一排就是聯發科2027年將完工的新竹高鐵辦公大樓，未來台北新竹通勤，班距可能比捷運還要快。

高鐵旅運量創新高，台灣高鐵先前即釋出2026年新班表規劃，且新車到位後，尖峰發車能量提升，將啟動6大長期目標，並規劃新班表包括增加桃園、新竹站停靠班次，增加台中直達車、強化南部直達車以及北部直達南部，達到長短程分流。

廣告 廣告

聯發科砸約90億元、規劃地上17層、地下5層的新竹高鐵辦公大樓，預計2027年完工，將可容納3000人，這也是未來的重要研發戰力所在！聯發科這棟新辦公大樓，從新竹高鐵走路不到5分鐘，就是地塊最方正、竹北高鐵站前第一排，建案速度備受市場關注。不過，目前來看，似乎還在進行整地作業，仍未看到地上建物。

然而AI成為科技彎道超車重要引擎，聯發科總經理暨營運長陳冠州先前即表示，2026年數據中心業務將較2025年倍增，聯發科將加速投資下世代技術，透過專注AI算力提升、互聯網頻寬提升兩大主軸，在先進製程挺進首批台積電2奈米、A14製程，在通訊傳輸方面，也將從銅線傳輸轉進光纖傳輸，轉進3.2T矽光子引擎並會投入客製化HBM。

聯發科營運挺進AI領域之際，2027年新竹高鐵辦公大樓到位，也是重要的里程碑。事實上，不少IC設計廠在疫情期間因應資金回流積極在新竹高鐵附近獵地，像是慧榮、瑞昱等都成功卡位，且群聚效應發威，鄰近聯發科總部藥華藥也建置完畢，新竹高鐵企業新聚落已經成形。

以價格翻漲程度來看，如2020年疫情期間，竹北高鐵附近其實約每坪僅約20~30萬元，但近年在科技廠群聚效應推動下，目前建案每坪可能來到百萬元的水準，漲勢驚人。

更多太報報導

半導體供應鏈萬物都缺! 聯發科先下手為強 顧大為:今明年產能已提前固樁

拚AI彎道超車！ 聯發科陳冠州：數據中心業務投資倍增、先進封裝同攜台積電、拓客製化HBM

分析/IC拳王聯發科能彎道超車？ 攜Google大神、AI霸主輝達同行 拚第四次華麗轉身