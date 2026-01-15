聯發科3奈米旗艦天璣9500s、4奈米中高階天璣8500報到！ 榮耀小米搶首發

聯發科輕旗艦款天璣9500s 搭載台積電3奈米上陣。資料照



聯發科今天在中國舉辦新品發表會，一次揭曉兩款全新行動處理器，包括：輕旗艦、中高階天璣9500s、8500，分別搭載台積電3奈米、4奈米製程，預期榮耀和小米旗下Redmi Turbo 5系列將首發。聯發科技資深副總經理徐敬全表示，天璣9500s即為普及旗艦體驗而生，天璣8500則是專為年輕族群打造的輕旗艦行動晶片，充分展現天璣引以為傲的全大核、高能效等關鍵特色，以維持其在遊戲玩家心中卓越性能的地位。

天璣9500s採用旗艦3奈米製程和全大核架構，八核GPU含1個主頻高達3.73GHz的Cortex-X925超大核、3個Cortex-X4超大核、4個Cortex-A720大核，搭載領先同等級的旗艦高容量高速快取記憶體，並結合旗艦級天璣調度引擎，讓行動裝置能充分發揮強大性能和能效。

天璣9500s搭載Immortalis-G925 GPU，能為高負載的3A級手遊提供穩定滿格、暢玩的沉浸式體驗，滿足重度玩家與電競選手對極致性能的期待。天璣9500s支援先進的光線追蹤技術，其內建的天璣OMM追光引擎能夠高效渲染圖形，大幅提升遊戲畫面的真實感與精細度，帶來媲美遊戲主機等級的環境光照與反射效果。亦支援165 FPS，以協助玩家在對戰中搶占先機。

天璣9500s整合旗艦級AI處理器NPU，擁有卓越的裝置端AI性能，並針對生成式AI推理、多模態模型進行優化，以建構強大的旗艦裝置端影像、內容生成等多元能力。此晶片支援多項裝置端AI功能，包括AI即時照片美化、AI照片編輯（擴圖、去背、物件移除）、AI內容摘要（通話、會議、文件）等常用功能，以協助行動裝置品牌商打造使用者個人的隨身AI設備，以應對日益增長的社群分享與行動辦公等情境所需。

天璣9500s搭載先進的MediaTek Imagiq ISP影像處理器，支援即時30 FPS運動追焦和8K全焦段杜比視界HDR影片錄製，讓影像創作者能輕鬆捕捉清晰、生動的影像畫面。此外，該晶片亦支援傑出的抓拍與降噪技術，為使用者提供即快又清晰的旗艦級拍照體驗。

天璣8500採用台積電4奈米製程，其全大核架構CPU包含8個主頻最高可達3.4GHz的Cortex-A725大核，進一步提升性能和能效的表現。天璣8500支援精準的調度技術，並支援傳輸速率更高的LPDDR5X 9600Mbps記憶體，讓使用者在日常應用、遊戲、多任務處理等情境中享有流暢且持久的續航體驗。

天璣8500搭載性能更強的八核Mali-G720 GPU，其峰值性能較上一代提升25%；而在同等峰值性能下，其功耗較上一代降低20%。歸功於全面升級的運算核心、天璣調度與星速雙引擎，天璣8500可為玩家帶來兼具穩定滿格、極速載入、冰封高能效的極致遊戲體驗。天璣8500還將光線追蹤技術應用在各大手機遊戲上，提供更加逼真的畫質效果，明顯提升玩家的沉浸感。

