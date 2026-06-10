聯發科5月合併營收年月雙增 前5月營收年減1.59％

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聯發科5月營收年月雙增。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)公布5月合併營收474.34億元，月增1.49%，年增4.99%，累積1-5月合併營收2433.21億元，年減1.59%。

展望第二季，聯發科先前在法說會預估智慧裝置平台業務的成長，可部分抵銷智慧型手機業務下滑的影響，並預期毛利率維持穩健，第二季營收以美元對台幣匯率1比31.5元計算，將在1402億元至1492億元之間，比前一季持平至減少6%，年減1~7%，毛利率預估將為46%±1.5%。

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聯發科觀察重點在於AI ASIC(客製化晶片)的前景，以及與輝達合作推出RTX Spark超級晶片進軍AI PC的效益，聯發科指出，第一個AI加速器ASIC專案進展順利，將如期進入量產，AI ASIC業務在今年第四季可為公司帶來約20億美元的營收貢獻。

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