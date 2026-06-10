聯發科5月營收雙升6月拚5字頭 但外資站賣方恐掀４千元保衛戰

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NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳全球媒體問答記者會，NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳（左）、聯發科執行長蔡力行（右）。廖瑞祥攝



IC設計龍頭廠聯發科公布5月營收474.34億元，月增1.48%，年增4.99%，累計今年前5月營收達2433.2億元年減1.59%，依據先前財測，聯發科6月營收僅需逾460億元，低標即可達陣，如要達高標，6月營收需上看550億元。聯發科雖有Google 、輝達雙題材，但外資近期轉買為賣，本周就大砍逾5800張，今天台股回檔，聯發科股價也重挫7%，近期恐掀股價4000元保衛戰。

聯發科先前法說預估，第二季營收將在1,402 億元至 1,492 億元區間，較第一季持平至減少約 6%，年減 1% 至 7%。毛利率預估為 44.5% 至47.5%。

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聯發科在今年 Computex 以「AI Without Limits」為題，展示從邊緣到雲端的 AI 技術布局，重點產品包括與 輝達合作推出的 RTX Spark AI PC 處理器、C-X1 智慧座艙平台，以及 NVIDIA DGX Spark 超級電腦。現場也祭出 Wi-Fi 8 晶片、MediaTek Pentonic 800 電視晶片等多元邊緣 AI 解決方案，涵蓋通訊、汽車與消費性電子領域。

聯發科挾Google TPU和輝達 RTX Spark PC雙題材，但外資近期轉買為賣，本周就大砍逾5800張，今天台股回檔，聯發科股價也重挫7%，近期恐掀股價4000元保衛戰。

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