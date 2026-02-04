聯發科Q1營收：較上季持平至減少6％ 年減2-8％

聯發科今日召開法說會。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)今日召開法說會，展望第一季，聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，第一季營收以美元對台幣匯率1比31.2計算，將介於1412億元至1502億元之間，比前一季持平至減少6%，較去年同期下滑2-8%，營業毛利率預估將為46% ± 1.5%。

展望2026年，在記憶體及整體BOM表(物料清單)成本上揚的壓力下，聯發科預期智慧型手機終端需求將受到衝擊，將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解其所帶來的影響，預期第一季手機業務營收將會明顯下滑；智慧裝置平台第一季營收將較上季與去年同期成長，主要來自通訊產品、電視及運算裝置等產品需求從淡季回溫；電源管理IC較上季約略持平。

廣告 廣告

蔡力行強調，相信2026年聯發科營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長。同時，將透過有紀律的定價策略與策略性的產能分配，優化公司的獲利。此外，也將持續專注於執行力，並與全球供應鏈夥伴緊密合作，在無所不在的 AI 所帶來的龐大商機中，持續朝著中長期成長目標穩步前行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

請立即停止！退休族最後悔「會掏空老本」的15種開銷

黃金暴力反彈！創近18年最強單日 最新「挑戰價」出爐

LTN經濟通》必勝客撐不住？美國披薩店陷集體焦慮

