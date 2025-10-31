聯發科Q3毛利率探四年低點 上半年擬配29元股息

聯發科（2454）昨（31）日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以來低點；單季稅後純益252.21億元，季減9.4%，年減0.5%；每股純益15.84元。累計前三季仍大賺超過五個股本，每股純益達51.76元。

展望第4季，聯發科預期，在AI手機滲透率持續提升，搭配新一代旗艦晶片出貨帶動，營運有望回升。在基於第4季的營收目標的中間值，2025年全年營收可望再創新高，達到超過190億美元的規模；其中旗艦智慧型手機營收可望突破30億美元，年增率超過40%。

聯發科董事會決議股利分派事宜，上半年將配發每股29元現金股利，除權息交易日落在2026年1月6日。

整體來看，聯發科第3季營收1420.97億元，季減5.5%、年增7.8%，毛利率46.5%，季減2.6個百分點，營益率15.6%，季減3.9個百分點，年減2.5個百分點，稅後純益252.21億元，季減9.4%、年減0.5%，每股純益15.84元。

聯發科累計前三季營收4457.78億元，年增13.6%，毛利率48%，年減2個百分點，營益率18.3%，年減2.3個百分點，稅後純益823.94億元，年減0.3%，每股純益51.76元。

聯發科第3季毛利率為46.5%，創下2021年第2季來低點，公司指出，主要因前季毛利率包含因一次性項目帶來的1.9個百分點的正面影響以及反應部分產品的毛利率變動。

聯發科預期，以美元對新台幣匯率1比30.6計算，第4季營收約1,421億元至1,501億元，較上季持平至成長6%，較去年同期下降3%到成長9%，毛利率44.5%-47.5%，費用率預估為29%-33%。

細分三大產品線，副董事長暨執行長蔡力行指出，聯發科手機晶片天璣9500需求比預期更為強勁，首批客戶已在中國大陸推出vivo X300和OPPO X9系列等旗艦型智慧型手機，並計劃在今年底前，陸續於印度、東南亞和歐洲等地上市。

法人認為，聯發科營收規模與研發投資維持高檔，AI產品布局已見成果。

聯發科強調，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，估計於2028年起貢獻營收。

