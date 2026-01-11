聯發科Q4營收1501億季增5.6％達財測高標 全年5959億創新高

【記者呂承哲／台北報導】台灣IC設計龍頭聯發科（2454）公告2025年12月營收為新臺幣512.66億元，月增9.3％、年增22.9％。第四季營收為1,501.88億元，季增5.6％、年增8.8％；全年營收來到5,959.65億元，年增12.3％，創歷史新高。

聯發科在先前法說會指出，以新台幣兌美元30.6元計算，第四季營收介於新台幣1,421億元至1,501億元之間，季增0%至6%、年增介於-3%至+9%；毛利率46%±1.5%，費用率31%±2%。以中間值計算，2025年全年營收將突破190億美元，創歷史新高。按此換算，聯發科第四季營收略為超越財測高標。

聯發科表示，第四季受季節性因素影響，第四季整體營收仍可望穩健成長，旗艦手機、GB10專案與車用晶片營收將持續增加，抵銷部分消費性電子產品下滑的影響。

聯發科表示，旗下首個AI加速器ASIC專案進展順利，目標2026年雲端ASIC營收達10億美元、2027年可望進一步達數十億美元，市場推估為Google的TPU專案；並已與第二家超大規模資料中心客戶洽談新案。公司強調具備整合頂尖IP、先進製程與封裝供應鏈的能力，將積極掌握AI基礎設施的成長契機。

