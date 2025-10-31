聯發科Q4續增全年營收拚新高！ 蔡力行：AI ASIC第二個專案進行中、談成本將策略調價了
IC設計龍頭廠聯發科執行長蔡力行今天法說開宗明義穩軍心，預告AI ASIC 專案執行順利，預計在明年帶進10億美元營收，2027 年AI ASIC業務將再放大可達數十億美元，也持續與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案。今年度旗艦款天璣9500市場需求強勁，今年將可達成年增40%、30億元業績紀錄。
對於接續先進製程、記憶體成本問題，蔡力行預告，在產能吃緊的情況下，將策略性地調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本，仍看好聯發科明年持續有很好的成長機會。
法人連番追問AI ASIC專案進程和貢獻，蔡力行說明，持續與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心 ASIC 專案，並對此深具信心。2028年ASIC市場將達400億美元規模，聯發科有望拿下逾10~20%的市占率。
雖有季節性影響，但聯發科釋出，在5G天璣9500晶片和車用晶片成長帶動，將可抵消季節性影響， 以美元對台幣匯率 1 比 30.6 估算，預估第四季營收將在1,421億元至 1,501 億元區間，季持平至季增 6%,，年減少 3%到年增9%。毛利率預估為 44.5%至47.5%，以第四季營收目標的中間值計算，今年全年營收有望再創新高，達到超過 190 億美元的規模。
對於外資示警晶圓調漲，記憶體等成本難以轉嫁的風險，蔡力行強調，聯發科明年持續有很好的成長機會，在產能吃緊的情況下，將策略性地調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。
