聯盟正式公告！林安可行使旅外權利 落腳隊伍引關注

中職味全龍徐若熙日前正式申請旅外，當時傳出統一獅林安可也有意申請，中華職棒今（3日）在官網正式公告，林安可確定行使旅外自由球員權利，在踏入中職前，林安可曾赴日本樂天金鷲隊秋訓測試，今年賽季期間也傳出有多支日職球隊關注，最終落腳哪隊球迷引頸期盼。

聯盟上月29日正式公告，「龍之子」徐若熙行使旅外自由球員權利，當天也傳出林安可將跟進，統一獅領隊蘇泰安受訪證實，林安可已向球團表達旅外意願，球隊也會密切動態；今（3日）聯盟正式公告，旅外球員名單新增林安可。

林安可今年球季敲出105支安打、23支全壘打，打擊率3成18，還入圍年度最有價值球員（MVP），賽季也傳出有多支日職球隊關注，包括讀賣巨人、東京養樂多燕子、福岡軟銀鷹等，另有日媒報導，西武獅也鎖定林安可。

回顧過往，林安可在進入中職前，曾以投手身份赴日參加樂天金鷲隊秋訓測試，可惜因體檢問題未能簽約成功，隔年2019則在中選秀會中被統一獅在第一輪第四順位選進，不過當時的投手，卻成了現今的重砲手。





