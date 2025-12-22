聯策科技桃園營運總部啟用 張善政盼帶動產業升級

聯策科技營運總部啟用剪綵。 （新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政二十二日上午前往中壢區，出席「聯策科技營運總部啟用典禮」。張善政表示，聯策科技長期深耕電腦視覺應用，是ＰＣＢ（印刷電路板）產業設備供應鏈中不可或缺的重要夥伴，近年更跨足半導體領域，展現堅實技術與發展潛力。期盼聯策科技未來能與市府攜手，持續帶動桃園產業邁向科技新趨勢。

張善政指出，桃園擁有眾多中小型企業，因此市府近三年積極推動智慧製造轉型，亟需結合先進業者的實務經驗與技術能量，期盼聯策科技未來協助輔導在地產業升級，成為桃園科技轉型的重要標竿，持續推動整體工業能量向上提升。

廣告 廣告

聯策科技股份有限公司董事長林文彬表示，新廠歷經兩年多興建，桃園作為印刷電路板產業重鎮，聯策科技將持續強化設備自製與服務能量，拓展半導體在地供應鏈合作，提升整體服務品質，為客戶與員工打造穩定安心的發展環境。

經濟發展局表示，聯策科技自二００二年於桃園設廠以來，深耕在地、持續創新，專注智慧製造系統整合、ＰＣＢ自動化及半導體設備研發，核心技術涵蓋ＡＩ機器視覺、高階自動化與智慧製程。

經濟發展局強調，因應ＡＩ、五Ｇ及高效能運算帶動的產業升級需求，聯策科技積極投入高階設備研發，不僅提升國內供應鏈自主性與韌性，也成為桃園半導體設備產業的重要支柱。市府期盼未來持續與企業合作，以科技力量推動產業升級與永續發展，打造更具競爭力的智慧城市。

活動包括立法委員萬美玲、經濟部次長賴建信、市府經濟發展局長張誠、聯策科技股份有限公司董事長林文彬、台灣電路板協會理事長張元銘、明志科技大學校長劉祖華等均一同出席。