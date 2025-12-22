聯策科技營運總部今開幕 展現智慧製造的整合能力

桃園市長張善政(右6)、聯策科技董事長林文彬(右7)等人出席營運總部開幕式。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今(22)日前往中壢區，出席「聯策科技營運總部啟用典禮」。他表示，聯策科技長期深耕電腦視覺應用，是 PCB(印刷電路板)產業設備供應鏈中不可或缺的重要夥伴，近年更跨足半導體領域，展現堅實技術與發展潛力。期盼聯策科技未來能與市府攜手，持續帶動桃園產業邁向科技新趨勢。

經濟發展局長張誠表示，聯策科技自2002年於桃園設廠以來，深耕在地、持續創新，專注智慧製造系統整合、PCB自動化及半導體設備研發，核心技術涵蓋 AI 機器視覺、高階自動化與智慧製程；因應 AI、5G 及高效能運算帶動的產業升級需求，聯策科技積極投入高階設備研發，不僅提升國內供應鏈自主性與韌性，也成為桃園半導體設備產業的重要支柱。

張善政指出，桃園擁有眾多中小型企業，因此市府近三年積極推動智慧製造轉型，亟需結合先進業者的實務經驗與技術能量，期盼聯策科技未來協助輔導在地產業升級，成為桃園科技轉型的重要標竿，持續推動整體工業能量向上提升。

聯策科技董事長林文彬表示，因應訂單持續成長，且考量客戶對於生產環境要求，聯策科技營運總部依循綠建築規範設計，結合研發、營運、展示與生產功能，並進一步提升自製設備比重，規劃應用於半導體、載板等領域的先進設備、高端產品與節能系統，展現聯策科技在PCB、半導體晶圓製造與後段封測的整合能力。

林文彬還說，新廠歷經兩年多興建，不僅是空間的升級，桃園作為印刷電路板產業重鎮，聯策科技將持續強化設備自製與服務能量，透過光學、軟體、機構與控制的整合，拓展半導體在地供應鏈合作，提升整體服務品質，為客戶與員工打造穩定安心的發展環境。

包括經濟部次長賴建信、台灣電路板協會理事長張元銘、明志科技大學校長劉祖華、立法委員萬美玲等人均一同出席。

