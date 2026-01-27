聯結車台62線輪胎脫落起火 幸無人受傷

1輛聯結車行經台62線快速公路東向9.2公里處，輪胎脫落起火。（記者趙智偉翻攝）

▲1輛聯結車行經台62線快速公路東向9.2公里處，輪胎脫落起火。（記者趙智偉翻攝）

1名彭姓男子於27日駕駛聯結車行經台62線快速公路東向9.2公里處，聯結車後的拖車1顆右後輪掉落，高速彈滾到路中央並起火，造成後方車輛毀損；消防人員據報到場，隨即撲滅起火的輪胎，另警方則進行交通疏導，並協助事故車輛移置，所幸無人傷亡。

31歲的彭姓男子，27日上午7時10分左右，駕駛聯結車行經台62線快速公路東向9.2公里處，聯結車後的拖車右後中軸車輪掉落，高速彈滾到路中央並起火，且造成後方車輛毀損，經路過的駕駛人發現，立即向警方報案。

廣告 廣告

基警三分局八堵派出所與基隆市消防局分別據報，派員火速趕往事故現場處理；消防人員抵達現場，見掉落的輪胎還在燃燒，立即射水撲救，不一會兒便平熄。

由於事故車輛除了輪胎掉落外，還有其他零件散落於路面，占據車道，警方擔心二次事故發生，立即實施交通疏導，並協助移置事故車輛及清除散落物，所幸無人傷亡。事故發生後，造成回堵壅塞，約40分鐘才恢復順暢。