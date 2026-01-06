聯結車國道火燒車 警消1小時半撲滅火勢無人傷

CNEWS204260106a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心，今（6）日凌晨1時2分左右，接獲通報在國道1號北向43.7公里林口路段，1輛全聯結車突然起火燃燒。第一公路警察大隊表示，通報線上巡邏車前往調查，也通知119派消防車支援，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩及外側車道車道處理。所幸林姓駕駛及時發現將車輛停下，下車逃生，未受到傷害，也未波及其他車輛。火勢約於凌晨2時31分左右撲滅，4時15分完全排除恢復通車，詳細的起火原因，仍待進一步鑑識。

警方表示，46歲林姓男子，獨自駕駛全聯結車載運食品，行經國道1號北向43.7公里林口路段，聽見引擎有異音，於是將車輛開往路肩，停妥後下車查看。不料車輛隨即起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險。發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道，停在路肩待援。若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上，擺放故障標誌。人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能，向國道警方報案求援。

