聯結車國道爆胎慘了！害15車中鏢撞「隱形地雷」…BMW新車慘況曝

記者吳泊萱／彰化報導

聯結車行經國1彰化埔鹽路段時，因爆胎、胎皮掉落，害後方15輛車中招，愛車受損。（圖／翻攝畫面）

國道1號彰化埔鹽路段發生「連環爆胎」事故，上週五（6日）晚間7時許，一輛聯結車行經北上207公里處時，右後輪突然爆胎，胎皮散落於中、外線車道，造成後方路過的15輛車不幸中招，車輛受損。其中一輛還是剛買的BMW新車，這一撞底盤、保險桿、水箱冷排等多處零件受損，修繕費用高達數十萬元，這下聯結車駕駛將面臨15車集體求償，賠償金額恐怕相當驚人。

聯結車爆胎後，胎皮散落於中、外線車道，後方15輛車因閃避不及碰撞受損。（圖／翻攝畫面）

爆胎意外就發生在6日晚間7時許，當時一名44歲邱姓司機駕駛聯結車沿國道1號北上行駛，行經207公里彰化埔鹽路段時，聯結車右後車輪突然爆胎，胎皮散落在中、外線車道。

由於當天正值週五晚上，國道車流量大，脫落的胎皮成了「隱形地雷」，後方路過車輛全中招，國道警方獲報後立即趕往現場排除路況，並於晚間8時30分恢復全線通車，但已有15輛車因閃避不及發生碰撞，造成車損。

其中一輛受損車輛還是剛出廠的BMW新車，這一撞底盤、保險桿、水箱冷排等多處零件受損，維修費用恐高達數十萬元，也讓車主欲哭無淚。

其中1輛受損車是剛出廠的BMW新車，維修費用恐高達數十萬元。（圖／翻攝畫面）

國道警方表示，本起事故並未造成人員傷亡，各駕駛人酒測值均為零，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待後續調查釐清。另外，聯結車胎皮脫落部分，將依《道路交通管理處罰條例》第30之1條規定，處司機邱男1000元至6000元罰鍰；此外，邱男也必須負起連帶賠償責任，面臨15車集體求償的鉅額賠償金。



