聯結車急剎「泥沙噴人.車」 再害騎士滑倒.恐挨罰1.8萬

彰化縣 / 綜合報導

彰化埔心中山路，一輛聯結車因為緊急煞車，車上載運的泥沙瞬間傾瀉而下，不只噴濺前方轎車，連在路邊整理貨車的民眾也遭殃，無端被潑了一身，還有一名機車騎士經過時滑倒，幸好人沒有大礙。警方說，聯結車所載貨物滲漏，已經違反道交條例，可以開罰最高1萬8千元罰鍰。

一輛聯結車開過來緊急踩下煞車，下一秒車上載運的泥沙，全部從車斗噴了出來，泥沙傾瀉而下，噴到前方轎車，還波及旁邊整理貨車的民眾，連忙往建築物方向閃避，還是被噴濺的泥沙潑了一身，拍拍褲子又抹了抹頭髮，看看旁邊發生什麼事。目擊民眾說：「它緊急煞車，，然後土就全部沖下來，隔壁的那個車都有噴到，然後剛好還有人摔車。」

事件發生在彰化縣埔心鄉中山路，是昨(3)日中午12點多，當時因為道路施工，車輛走走停停，43歲陳姓聯結車駕駛，因為前方轎車煞車，反應不及急煞，導致車上沙土滲漏，不只噴的地上都是，還有機車騎士因此滑倒。

溪湖警分局埔心分駐所所長陳勝文說：「依據道路交通管理處罰條例，第30條第1項第2款來做製單舉發。」警方說，經通知聯結車公司派員清理，在1點半左右恢復交通，針對聯結車所載貨物滲漏，可以開罰最高1萬8千元罰鍰，而這起事故，不只造成路面危險，愛車被噴到車的車主，恐怕還得花點心思才能將車輛整理乾淨。

