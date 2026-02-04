聯結車掉落鋼製滾輪軸心 撞毀路邊汽車保險桿

〔記者洪定宏／高雄報導〕49歲張姓男子駕駛聯結車，疑因前方車輛突然減速，他緊急煞車，導致板台所載數根鋼製滾輪軸心掉落，毀損路旁汽車的保險桿，所幸無人受傷。

高雄警方表示，2月2日將近中午12點，張男駕駛聯結車行經高雄市小港區博學路肇事，雖無酒駕，但他裝載的貨物飛散、脫落、掉落，將開罰3千元至1萬8千元。

警方呼籲，駕駛大型車輛裝載貨物時，務必確實固定並定期檢視綁固狀況，避免因緊急煞車或路況變化導致貨物飛散、掉落，危害自身及其他用路人安全。

