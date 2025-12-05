聯結車掉落2輪胎毀3車 警方開罰
〔記者洪定宏／高雄報導〕今天上午8點多，47歲徐姓男子駕駛聯結車右轉過程，2顆左後輪胎脫落砸中3輛汽車，所幸無人受傷，高雄警方對徐男開罰1000元至6000元。
警方指出，徐男行駛仁武區澄觀路二段右轉專用道右轉水管路三段時，左後輪胎2顆脫落砸到3輛汽車，均無人酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
警方表示，初步研判為徐男駕駛的聯結車機件脫落導致，依違反道路交通管理處罰條例第30之1條，開罰1000元至6000元。
