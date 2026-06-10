聯結車撞擊視角曝！送父最後一程…載親友「吃平安餐」半路自撞4人斷魂

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記者張昱傑、羅欣怡／桃園報導

聯結車視角，白色轎車逆向正面撞擊。（圖／翻攝畫面）

桃園市60歲李姓女子，今（10日）上午參加完93歲父親告別式後，車上載著4名親友準備前往餐廳吃平安餐，但半路不明原因逆向自撞聯結車，李女當場死亡，後座3名乘客救出時已沒有生命跡象，但送醫仍傷重不治，驚悚撞擊畫面曝光。

從聯結車視角，當時對向車輛一台接著一台，突然白色轎車從車陣中竄出，在沒有煞車的情形下，正面撞擊對向的聯結車，聯結車瞬間劇烈搖晃，在路邊停下，車頭也凹陷受損，隨即轎車上傷者中有人的Apple Watch自動向消防局報案。

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轎車自撞後噴飛到路邊，整車的安全氣囊爆開。（圖／翻攝畫面）

據了解，60歲的李姓女駕駛今日上午剛參加完93歲父親的告別式，載著親友準備前往餐廳吃平安餐，但卻在半路不明原因逆向撞擊聯結車，女駕駛明顯死亡、未送醫，後座3名乘客救出時已經沒有生命跡象，副駕駛座61歲楊女則是輕傷。

聯結車被撞後偏離車道。（圖／翻攝畫面）

楊梅分局指出，李姓女子駕駛自小客車沿中山西路二段直行，於事故地點不明原因逆向行駛，不慎與對向36歲胡姓男子駕駛的曳引車對撞，事故自小客車駕駛李姓女子現場不幸死亡，後座74歲李女、65歲李姓男子，以及64歲張姓女子傷勢嚴重送醫急救後亦不幸死亡。

經檢測，胡姓男子酒測值為0，事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。

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