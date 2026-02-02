聯結車擦撞槽罐車交通受阻

空的槽罐車來協助抽油。（民眾提供）

記者張淑娟／仁德報導

一輛聯結車二日下午五時四十五分許在中山高南下三百三十公里處，疑未保持安全距離，與一輛槽罐車擦撞，造成漏油，以及掉落物，雖未造成傷亡，但兩輛大型車擦撞意外，不只槽罐車載運的九五無鉛汽油外漏，聯結車載運的鋼捲也翻落擋住車道，造成交通受阻，截至晚上十時，現場仍封路處理漏油。

中山高台南仁德路段二日黃昏時，在國道一號南向三百三十點七公里處，發生兩部大型車擦撞意外，警方初步調查， 十三歲周姓男子駕駛聯結車行經時，疑因未保持行車安全距離，閃避下撞擊到六十二歲蘇姓男子駕駛的槽罐車，引發交通事故。

事故發生後，現場油罐槽體破裂，所幸無起火無人員受傷，警方通知台塑公司與中油人員到場協助止漏，並連絡國道警察隊協助管制交通。直至晚上八時三十分許，空的槽罐車到現場開始抽油。消防局計出動八車、警消十七人到場。由於事故後，槽罐車載運的汽油洩漏，而聯結車載運鋼捲也翻落於路肩、後板架側翻，占用外側車道、外路肩，交通受阻。

國道警方表示，兩車駕駛均無飲酒情形，詳細肇因尚待調查、釐清。因有漏油，該路段封閉處理洩漏汽油，及執行拖吊作業，交通嚴重回堵，暫時改由仁德系統交流道行駛高速公路或平面道路。