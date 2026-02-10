聯結車爆胎甩皮害慘15車 專家提醒：關注磨耗指示點

輪胎專家提醒，輪胎胎溝內都有磨耗指示點，當胎皮磨到磨耗揩示點時一定要更換輪胎。（孫英哲攝）

農曆年假將屆，國道系統將陸續湧現車潮。國道1號中山高速公路日前發生車輛爆胎後，甩飛到路面的胎皮釀成15車的碰撞事故，對此輪胎專家提醒，輪胎胎溝內都有磨耗指示點，當胎皮磨到磨耗揩示點時一定要更換輪胎，否則就會磨到胎皮內的鋼絲，導致爆胎，造成可能的行車危害。

國道三隊指出，2月6日晚間7點54分，國道1號北向207公里彰化埔鹽系統路段交通事故案，1名44歲的邱姓男子駕駛營業半聯結車行經上述路段時，右後輪不明原因爆胎，且胎皮分別散落於中線及外側車道，造成後方15輛車閃避不及碰撞而肇事，其中有BMW等名車。

國道1號中山高速公路日前發生車輛爆胎後，甩掉路面的胎皮釀成15車的碰撞事故。（警方提供）

警方表示，事故約在半小時後排除，該起事故無人受傷，各駕駛人酒測值均為0。提醒用路人行車上路前務必做好車輛車況檢查，行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依《道路交通管理處罰條例》第30之1條規定，處駕駛人1000至6000元罰鍰。

彰化市卓姓輪胎業者說，輪胎都有磨耗指示點，位於胎溝內約1.6公釐的突起橡膠塊，為法定更換標準。當胎皮磨到磨耗指示點還不更換輪胎時，就會磨到胎皮內的鋼絲，會導致爆胎，胎皮甩出去掉在路中就像大石頭在路上，車輛難以閃避，就會造成傷害。

他指出，磨耗指示點通常在輪胎側邊緣通常會有幾何圖形、「TWI」或是品牌logo標示，沿著標示往胎面溝槽看，就可找到溝槽內的突起小橡膠塊，若胎面花紋磨到與這些指示點切齊或平行，即代表胎紋深度已降至 1.6mm 或更低，胎紋低於此數值，輪胎排水防滑作用會失效，繼續行駛的話，危險性就會跟著提高。

