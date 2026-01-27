聯結車疑視線死角 轉彎撞單車男「輾雙腳」

基隆一名男子騎單車上路，左邊一輛聯結車剛好要轉彎，疑似視線死角沒注意到，直接撞上男子。（圖／東森新聞）





基隆一名男子騎單車上路，左邊一輛聯結車剛好要轉彎，疑似視線死角沒注意到，直接撞上男子，輪胎還壓住對方雙腳。消防隊到場，趕緊用千斤頂將車頭頂起，將男子救出，所幸送醫後沒有生命危險。

紅衣男子騎著單車緊靠路肩通行，綠燈亮起後，他準備要向右轉，左側一輛聯結車也跟著轉彎，下一秒，男子整個人遭車輛撞倒，還被壓在輪胎下方。只見男子趴在地上，雙腳被輪胎輾壓動彈不得，救護人員到場，趕緊利用千斤頂將車頭頂起來，救出男子後抬上擔架緊急送醫。

廣告 廣告

附近居民：「因為我在這邊沒有看清楚，聽到聲音後就已經撞到了。」

事發地點就在基隆市七堵區明德三路上，一處貨櫃場前方，26日下午3時多，聯結車駕駛要轉彎進入貨櫃場時，疑似視線死角，沒有注意到旁邊這名男子，雙方因此發生碰撞，男子雙腳受傷，幸好意識清楚，沒有生命危險。

第三分局百福派出所代理所長何駿逸：「旋即派遣線上警力查處，並同步通報基隆市警察局，交通隊到場處理，全案由基隆市警察局交通警察隊處理，詳細肇事原因待進一步釐清。」

不過貨櫃場設置在這邊，每天進出的大車不計其數，居民住在這裡，出入多少有些擔心。附近居民vs.記者：「我們在這邊出入，也會很擔心啊，（怎麼說），當然是這樣啊，這邊車要下來，那邊也要出來，還有那邊出去這邊進來。」

這回騎士命大僅雙腿受傷，但大車因為視線死角，釀禍的案件層出不窮，無論騎士行人或駕駛，都該抓好彼此的安全距離。

更多東森新聞報導

百年老牌私校停招 曾逾3千名學生！校園轉型長照中心

注意！基隆破管施工 5000戶明停水12小時

外木山火燒車！情侶驚險救出 車燒剩骨架

