聯結車疑誤闖禁行路段 「倒車、往前」扯下電桿

新北中和一名36歲王姓聯結車駕駛，昨天3號行經景平路，往永和方向，疑似不小心誤闖禁行路段。

當時車身過高拉扯到電線，但駕駛完全沒發現，油門一踩迴轉時出大事了！竟然將整根電線桿扯下。對此警方表示，駕駛沒有酒駕，但違規部分，不只要吃上罰單，還得負上賠償責任。

聯結車駕駛開到路口，方向盤一打直接來個大轉彎，看似對路況很熟悉，但沒想到，聯結車直接停在巷口一動也不動，聽見聲響的駕駛，立刻跑下車察看，這才發現代誌大條，不只拉扯到電線，甚至整根電線桿勾倒。

新北中和景平路上，三號下午兩點多，36歲的王姓駕駛沿著橋和路往永和方向行駛，然而就在景平路這巷口時，疑似因為無法完成迴轉，因此決定先倒車再往前，但此時車身已經卡住電線，駕駛卻沒發現，然而他踩下油門一前一後，不料卻把整根電線桿扯下。

中和警分局交通隊副分隊長朱堅銘：「本分局接獲轄內，景平路一帶發生車輛交通事故，經了解為大型車輛，違規進入禁行巷道，並於倒車時勾扯電線，導致電線桿倒塌，所幸未造成人員傷亡。」

經酒測駕駛酒測值為零，然而轄區員警也說，這路段是禁止15噸以上大貨車進入，駕駛一時未注意，這下不只要吃上罰單，還得負上賠償責任。

