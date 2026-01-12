聯結車突發火警影響車流，中壢警即時啟動交通快打疏導。





桃園市中壢區中園路467號前，12日16時25分許發生聯結車車頭起火燃燒事故，現場一度影響國道一號南下往中壢方向交通。中壢警分局接獲消防單位通報後，立即派員趕赴現場處置，迅速啟動交通疏導與應變機制。

中壢警分局表示，該聯結車車頭不明原因起火燃燒，警方第一時間趕往於現場，由中福派出所所長李舜程率3名員警實施交通管制，分局立即透過警廣及「友桃交訊網」CMS即時發布路況與替代道路資訊及啟動「交通快打」，迅速引導用路人改道行駛，降低回堵情形。

現場火勢已於16時58分由消防單位撲滅，並已聯繫拖車拖離車輛及清潔隊處理現場油漬及車體殘渣，駕駛59歲林男未造成人員傷亡。詳細起火原因仍待火調單位進一步釐清。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方於突發事故發生時，將迅速到場管制、即時發布交通資訊，啟動交通快打，全力維護用路人安全與交通順暢。





