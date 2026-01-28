聯結車載怪手「整台掉下來」 悚！路過騎士當場遭砸死

2026年1月28日，屏東縣萬巒鄉發生一起死亡車禍，大貨車上的怪手行進間掉落，砸死行經機車騎士。讀者提供



屏東縣萬巒鄉28日發生一起死亡車禍。一輛大貨車後方載著怪手、山貓等機具，轉彎時，後方載運的怪手突然整輛翻落，這時剛好一名43歲男機車騎士經過，當場被砸中送命。內埔警分局警方獲報介入調查肇因。

警方到場調查，大貨車載運怪手，行經事故地點彎道時，後車上怪手不穩掉落，壓到對向機車，導致機車騎士傷重不治。大貨車肇事駕駛劉男28歲，死者孫男43歲。

屏東縣消防局獲報到場，該名機車騎士男子沒有生命跡象，送醫搶救後宣告不治身亡。內埔警分局是在28日上午7時許接獲報案，派員趕抵現場調查，死亡車禍地點位在萬巒鄉信敏路。

機車遭砸毀，騎士身亡。讀者提供

大貨車上的怪手行進間掉落，砸死行經機車騎士。讀者提供

