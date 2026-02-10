聯結車輪胎皮掉落 國1北上彰化埔鹽段15車輾過受損

彰化縣 / 綜合報導

國道1號北上彰化埔鹽路段，路面散落巨大的「貨車輪胎皮」，因為夜間視線昏暗，後方車輛反應不及，接連撞上輾過，造成1 5 部車輛底盤毀損、保桿掉落，還好沒有造成生連環車禍，也沒有人員傷亡，但這種情況嚴重危害公共安全，國道警方已經找到肇事的貨運司機，將依法開罰。

民眾開車行駛在國道上，輪胎突然輾到東西，車輛劇烈晃動發出巨大聲響，方向盤差點失控，民眾嚇了一跳，一邊開車一邊回想剛剛到底撞到什麼，突然看到路肩停了一整排車輛，原地在等拖吊車。

受害駕駛說：「那時候撞感覺車子要翻了，還是會怕會有陰影在滿誇張的，就算看到也來不及閃，路太暗不知道被什麼東西撞到後面看到一整排打雙閃停在路邊我也停車子很嚴重。」民眾懷疑剛剛的突發狀況跟這些這輛都有關聯，他把車子停在路肩下車檢查，這一看不得了，自己的轎車底盤與側裙受損，前保桿也掉了。

受害駕駛說：「滿多台下護板掉下來無法正常行駛，傷到渦輪散熱片水箱漏水保桿那些，國道警察說那是輪胎。」民眾要去台中陪女友慶生的行程，完全被打亂被迫取消，國道警方調查，原來就是這捆散落的輪胎皮造成車輛受損。

6日晚間7點多，國道1號北上彰化埔鹽路段，13部車輛接連發生受損的事故，還好沒有造成連環車禍，但攸關公共安全警方要追查事故原因。國道警方說：「找到肇事司機說開罰。」

大貨車的輪胎皮散落在路面宛如隱形殺手，加上當地路段視線昏暗，後車根本看不清楚閃避不及所以才會接連發生碰撞，輪胎使用久了磨損過多容易發生事故，修配廠業者強調，這個地方如果磨平了車主趕快來換輪胎。

輪胎修配廠業者卓先生說：「輪胎都有磨耗指示點如果磨到指示點沒有更換磨到鋼絲會爆胎。」從輪胎的胎溝往裡面看，磨耗的指示點就是輪胎壽命的指標，如果與胎面幾乎切齊甚至磨平，不但容易打滑也會有爆胎的風險，民眾開車上路前可以自我檢查，確保行車平安。

