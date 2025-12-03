聯結車輾斃女騎士！遭拖行50公尺 死者胞妹怒：故意的

記者許宇捷、范誠庭、黃日賢、賴志賢／台中報導

台中烏日發生驚悚死亡車禍，早上11點多，一台聯結車疑似視線死角，與機車擦撞後，60歲女騎士直接連人帶車被捲到35噸重的聯結車底，當場被輾斃。女騎士的前夫、妹妹及兒子趕到現場跪地痛哭，死者妹妹說，當時姊姊疑似要去辦事情迷路，從太原路一段騎到烏日，沒想到會因此命喪輪下。

台中一台聯結車疑似視線死角輾斃機車婦人。

一台黃色車頭聯結車與機車準備右轉時，聯結車駕駛疑似沒有注意到，直接將前方機車連人帶車輾過去。

廣告 廣告

死者妹妹：「有看那個監視器，意思說對方是故意的，一車輪輾過又第二次輾過，第三次再給她輾過去。」

記者：「當下知道嗎？」

肇事聯結車駕駛。

甚至往前拖行約50公尺駕駛才停下來，女騎士被捲入35噸重的聯結車底當場死亡，目擊民眾說，當下騎士臟器外露，傷勢慘重。

死者妹妹：「平常就是開店，下班就回去這樣，我在想說她應該是迷路，應該是迷路找不到健保局，我也不知道她是怎麼騎到那邊，是路不熟還是怎樣我也不知道。」

警方獲報到場拉起封鎖線，使用拖吊車協助死者脫困，死者前夫、妹妹以及兒子抵達現場跪地痛哭，家屬透露，死者從太原路一段騎到烏日，疑似出門辦事迷路，沒想到最後會慘死輪下。因為女兒長期在台北工作，所以平常跟兒子住在一起，女兒聽聞噩耗也趕車回家。

死者兒子：「（媽媽是要去上班嗎？還是？）處理事情。」

事發在台中烏日，3日早上11點多，一輛聯結車與一部機車在環中路七段外側車道停等紅燈，綠燈時雙雙起步右轉五光路，沒想到駕駛疑似因為沒有注意，將60歲女騎士連人帶車輾過，當場死亡。

駕駛疑似因為沒有注意造成憾事。

烏日警分局交通分隊長劉于豪：「吳男駕駛經警方實施酒測，無飲酒情事。」

目前肇事的33歲吳姓駕駛被依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，女騎士輪下喪命，讓一對兒女與家屬悲痛萬分。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

新竹82歲翁家暴殺妻！打電話自首「我打傷老婆」 警衝現場見她倒血泊中

獨家／爸爸醫院內昏倒亡！家屬控求救醫護竟得「自推輪椅送急診」

這縣市執法更嚴了！鎖定「4大交通違規」 小心噴12萬

基隆河受污染害民眾喝髒水！2廠商違規遭重罰 受害戶補償方案出爐

