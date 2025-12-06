聯結車駕駛疑「恍神」 國道連環撞釀1死7傷

國道三號北上，新竹茄苳路段，昨天（5）晚間，發生四車連環事故。起因是，一名開著聯結車的39歲李姓駕駛疑似恍神，沒有注意到前方車流回堵，於是撞上前方的3輛轎車，而第一輛被他撞到的轎車，車身嚴重變形，車內5人受傷動彈不得，其中一人，送醫不治。

疑未注意前方回堵，聯結車國道追撞3轎車。(圖/TVBS)

事故發生在5日晚間國道三號北上茄苳路段，當時一輛營業半聯結車正在載運貨櫃途中，39歲的李姓駕駛疑似因恍神而未注意前方車況，結果撞上前方3輛轎車。第一輛被撞上的黑色轎車遭受最嚴重的衝擊，車身幾乎被壓扁，車內5人全部受困無法脫身。現場救援人員到達後，發現受困民眾情況危急，立即展開救援行動。

廣告 廣告

救援過程十分艱難，救援人員必須使用破壞器材進行聯合作業，花費了約一個小時的時間，才將所有受困人員救出，其中最後一位是坐在後座的乘客。據了解，這5名同車的乘客原本是要北上做生意，卻不幸遭遇這場車禍。同樣被追撞的另外兩輛車輛也有人受傷，乘客們驚魂未定。

國道六隊竹林分隊長李潤明表示，經檢測各車駕駛均無飲酒情形。他呼籲所有用路人行車時要提高警覺，如果精神不濟或打瞌睡，應立即停車休息。他強調，若因此肇事導致他人重傷或死亡，將受到吊扣或吊銷駕照的處分。追撞造成1死7傷，後方北上車輛通通堵在國道上，只因為這聯結車，一時沒有注意前車狀況。

更多 TVBS 報導

快訊／新北男14樓急墜「倒臥車道口」 搶救無效亡

科技執法前三名曝！ 新北河濱取締暴增5成 永和破千件最多

超噁！嘉義女學生收騷擾訊息 抓到游泳教練藏大量「不雅檔案」

關渡王遺孀「漢嫂」墜港身亡 治喪委員名單驚見多位雙北民代

