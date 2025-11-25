聯結車「交流道翻覆卡死」塞爆國道3號 拖吊忙5小時才救回通行

國道3號烏日段聯結車「整台翻覆」卡匝道，拖吊大軍搶救5小時才通車。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號烏日段25日凌晨發生一起驚險車禍，1名38歲王姓男子駕駛聯結車準備從外側車道下烏日交流道時，不慎失控自撞護欄，巨大車身當場翻覆在匝道上，卡得動彈不得。王男受困車內，無法自行脫困，情況一度相當危急，所幸警消人員到場後迅速進行破壞救援，順利將他拉出車外並送往亞大醫院救治。

事故發生於凌晨2時32分，正值國道車流量最少的深夜時段，但事故現場位於匝道狹窄區域，加上聯結車車體龐大，翻覆後幾乎堵死整個路面，使得拖吊與救援作業相當困難。為了排除事故，救援單位調派多台大型拖吊車及人員前往支援，現場一度燈火通明、拆解作業持續不斷。

國道警察指出，由於聯結車翻覆角度詭異，須先固定車體再慢慢吊起，過程費時且需格外小心，避免二度傷害或造成車體再次滑落。整個排除作業一直持續到清晨6時31分才初步排除障礙，隨後進行匝道清理與安全檢查，並於7時30分正式恢復通車，前後耗時約5小時。

這起事故造成南下車流在凌晨就開始回堵，在天亮前車潮逐漸變多時更顯得壅塞，回堵約1公里。許多清晨準備通勤或運輸的駕駛不免受到影響，紛紛在網路上抱怨「一大早就在塞車」、「凌晨翻車居然拖到早上才通」。

國道第七警察大隊表示，王姓駕駛經救出後意識清楚，已送醫接受治療，詳細的事故原因仍待後續調查釐清，包括是否因操作不慎、疲勞駕駛或其他因素造成。警方也提醒，大型車輛在行經匝道或彎道時更需注意車速與操作，避免因一時失控釀成嚴重事故。

