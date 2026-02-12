聯絡點拆除清理 滿滿回憶期待新局

高雄市的十全聯絡點，20多年來成為當區志工的重要據點，培育出很多志工。這個聯絡點很特別，要先穿過一間咖啡店，原來咖啡店的老闆娘是慈濟志工，多年來無償提供一、二樓空間，但因為都更，房舍面臨拆除，志工們齊聚一堂，搬空清理，雖然不捨但也充滿祝福感恩。

「要幫忙嗎，小心，小心。」

拆下字畫，十全聯絡點的牆壁空了，即將人去樓空，難免傷感。

慈濟志工 胡育德：「很傷感，就是，舊的不去，新的不來。」

兩層樓建築裡，穿過咖啡廳店面，後方就是十全聯絡點，這是咖啡店裡的福地。

慈濟志工 鄭憲存：「(超過20年了) 我們這裡以前叫什麼，國議廳，後面叫和敬廳，上面叫講經堂，還記得嗎，辦活動，還有3廳一起辦的。」

慈濟志工 謝吳春玉：「久了就是有那種感覺 (有家的感覺)。」

慈濟志工 李芯葍：「招募很多菩薩，我也是這樣進來的。」

這空間是資深志工王森堂和葉美珍夫妻，20幾年來無償提供。

慈濟志工 葉美珍：「我有這樣的因緣，我也要謝謝我師兄，願意護持。」

建築老舊將都更拆除， 53位志工出動搬空清理，心中滿滿祝福。

慈濟志工 顏秀芳：「我沒有參與過它的開始，可是今天是圓滿，我其實覺得滿歡喜，又有一個新的開始，我希望我們能更團結。」

不因樓空而分散，20幾年歲月累積出的凝聚力，展現在最後一次月會的團聚，為十全聯絡點劃下美好句點！

