聯美抗中行不通了
正當台海情勢最嚴峻的當頭，美國公布《2026國防戰略》（NDS）內容，完全沒提到台灣，並將中國威脅的重要性排序下調，此特殊情事對台灣是嚴重的警訊。
2021年8月美國前總統拜登在白宮發表演說，宣告結束長達20年的阿富汗戰爭。拜登當年強調美國未來將集中資源對付中國，也會在亞太地區持續駐軍；此外2022年拜登政府公布的NDS，不只將中國視為首要挑戰與嚴重威脅，更明確表示會全力支持台灣防禦。
然而美國今年版本的國防戰略內容，雖提到在第一島鏈建立強大的拒止防禦，但也明確要求亞洲的區域盟友例如韓國、日本，未來在集體防禦中應承擔更多責任和負擔，減少對華盛頓支持的依賴。以上文字的背後意涵，其實也在暗示台灣，未來台灣的國家安全不能完全依賴美軍保護，而應自行擔負更多的防衛責任。
美國2026年NDS相較於2022年NDS，在公開措辭方面，對中國轉趨溫和，亦避免使用「威脅」、「敵對」或「對抗」性語言，表示華府重視與北京的新關係建立；除此之外，今年版本也有意省略對台灣的直接提及，研判是不希望因「台灣議題」而破壞美中兩國關係的未來發展。
美國政府依法定要求每4年公布1次的《國防戰略》，有其全球戰略、軍事布局及因應新國際情勢的目的。此由美國戰爭部曾公布的《4年期國防總檢討》報告內容可得知。該報告指出，美國將根據已發生變化的國際安全形勢，對美軍全球部署態勢進行調整。
4年多前，美國將戰略重心從阿富汗移轉至西太平洋，並在亞太地區的日本、韓國、關島及新加坡等地形成基地鏈，主要戰略目的在集中軍事力量應對中國，並箝制中共解放軍在亞洲的軍事威脅力。如今川普政府決定將戰略重心移回美國本土與西半球安全，即在表明未來華府將重視「美國優先」和「自身利益」，也會維護美國在西半球的影響力，並專心處理伊朗、格陵蘭和巴拿馬運河等攸關自身國家利益的問題。
美國國家戰略從過去幾十年的全球干預，轉變為當今的「唐羅主義」，川普意圖重塑美洲地緣政治，以確保美國的宰制地位，因此優先重點放在保衛美國本土以及主導西半球，其次才是在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國。
換言之，美國最新版的國防戰略報告出爐後，賴清德總統與我國安高層官員必須謹慎關注，未來恐不能再以太樂觀的角度來看待「台美關係」或存有「聯美抗中」的依賴心理，而是應重新調整我國的國家戰略並檢討兩岸政策，才是正確的務實之道。（作者為中選會前委員）
其他人也在看
中澳再陷緊張 中國揚言若收回達爾文港將反制
（中央社台北2026年01月27日電）中澳關係再陷緊張。中國駐澳洲大使肖千今天召開記者會揚言，澳洲政府若強制收回中國企業租賃的達爾文港，中國政府有義務採取措施保護中企的利益，此舉也將影響兩國之間的投資、貿易與合作。2015年10月，澳洲北領地州政府與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港（Darwin Port）碼頭及周邊設施租賃給嵐橋集團99年，租金為5.06億澳元（約新台幣111億元）。此後，這項協議不斷引起爭議。達爾文港是戰略要地，澳洲朝野在去年大選期間皆主張收回。英國衛報今天報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）26日在達爾文表示，出售達爾文港不符合澳洲的國家利益，「我認為它應該回到澳洲手中。我們正在這樣做」。艾班尼斯說，目前正在進行商業談判，而且這些談判仍在繼續。對此，中國駐澳洲大使肖千今天在坎培拉的中國使館召開記者會提出警告：艾班尼斯政府計劃將達爾文港從中國手中奪回，這將危及未來雙邊貿易，並迫使北京介入。肖千說，自2025年澳洲聯邦大選以來，坎培拉和北京方面以及公司所有者就達爾文港問題進行了數月的討論。他提到，過去10年，嵐橋集團投入巨資，從去年開始，達爾文港轉中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澳洲撥款400萬澳幣，推動新一輪農業追溯系統補助計畫
澳洲政府撥款400萬澳幣推動新一輪農業追溯系統補助計畫 澳洲工黨政府自2026年1月中至2月18日開放400萬澳幣之第四輪「追溯系統補助計畫」（Traceability Grants Program），以強化因應生物安全及食安事件能力，並鞏固澳洲高品質、安全、永續農漁林產品之國際名譽。 2025–26年度澳洲農產出口額預計達830億澳幣，銷往全球逾160個市場，追溯系統是維持競爭力及永續貿易之關鍵。為落實「2023-2033年國家農業追溯戰略」(National Agricultural Traceability Strategy 2023 to 2033)，計畫倘符合整合數據收集技術以符合法規、建立跨產業協作系統，以及舉辦教育活動提升農業追溯意識等條件，可申請介於5至50萬澳元之補助，盼改善出口供應鏈之追蹤效率，鼓勵農民、生產者及加工者出口，並確保技術精進具成本效益。 澳洲農漁林業部長Julie Collins表示，隨著國際市場對澳洲牲畜與肉類產品來源及永續證明之需求日益成長，本項投資有助爭取市場准入。此外，工黨政府努力下，澳洲農產品外銷已達前所未有多元化，為澳洲農民建立穩定成長之機Moneydj理財網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
單一席次保衛戰 新秀老將搶位
新竹縣議員第9至13選區因每區僅應選1席，形成激烈的單一席次保衛戰，目前除了第12選區現任議員劉建民與尖石鄉長曾國大換位參選，多人有意搶卡位，其餘4區現任議員均尋求連任，同時也有新秀老將加入戰局。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美合作 擴及菲國及拉丁美洲
台美對等關稅談判初步結果出爐後，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議」27日在華府舉行，雙方宣布簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，表達認同關鍵材料不可倚賴單一國家陣營，並達成關鍵礦物採礦、提煉合作等7大共識。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美談判 朝野別走到政治對撞
台美貿易談判進入最後關鍵階段，汽車、醫材、農產品等關稅細節陸續浮上檯面，社會關注度自然升高。這本是攸關產業與民生的重要議題，卻也迅速被捲入政治攻防，彷彿只剩下「挺或反」、「開放或賣台」的二分法，反而模糊了真正該討論的重點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
質疑重劃案借屍還魂 地主抗議
「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」28日召開聽證會，反對重劃的地主與時代力量在會前舉行記者會，質疑重劃案「虛灌人頭」，要求縣府不應縱容開發公司掠奪人民土地。縣府地政處表示，任何重劃案件均依法審查，本案部分土地所有權人已向雲林地方法院提起民事訴訟，縣府也配合將相關卷證資料提供給法院，將依據法院確定判決結果辦理。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
看好美國製造趨勢 保瑞擴充美國產能持續評估併購
（中央社記者何秀玲台北28日電）保瑞藥業董事長盛保熙表示，隨著美國總統川普力推「美國製造」，帶動製藥供應鏈回流，美國成為全球藥廠布局重心，保瑞今年將持續擴充美國產能，並同步評估併購機會，「今年是重啟成長動能年」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴再提自由非免費 在野批抹紅無真心
賴清德總統28日上午出席將官晉任授階典禮時提到，台灣要持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，下午在中執會再重申「自由不是免費的」，呼籲立法院盡速審查總預算案與國防特別條例草案；藍營質疑民進黨一條龍編故事，硬要抹紅在野嚴審預算，白營則痛批賴根本不願意到立院國情報告，相關承諾「只有假意，毫無真心」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
澳洲公債ETF：兩大關鍵脫穎而出 優質公債有潛力
【記者柯安聰台北報導】2025 年股債市場齊揚，投資人普遍迎來亮眼報酬，不過在亮麗行情背後，全球金融市場的不確定性仍未消失。回顧2025 年，地緣政治風險頻繁升溫，而觀察目前局勢可見，相關緊張狀態恐在...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北 現任議員秀政績 新人拚形象
下屆地方公職人員選戰白熱化，近期各黨將展開縣市議員初選或提名，現任議員紛紛在社群貼出任內替選區爭取的建設，大打政績牌。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，現任的優勢就是可藉政績，爭取選民「回溯性投票」，而新人缺乏政績支撐，必須強化自身形象定位，做出區隔性，建立「不可替代性」是勝選核心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南市議會三分天下 小黨拚突圍
台南市議會長期由民進黨、國民黨及具深厚基層實力的無黨籍議員「三分天下」，在兩大黨與地方實力派的夾擊下，小黨生存空間日益受限。面對即將到來的下屆議員選戰，民眾黨、台灣基進等政黨正積極尋求突圍，試圖在藍綠鐵板中鑿出一道裂痕。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
境外介選 游盈隆：政府沒非常多證據
行政院日前將閣揆卓榮泰提名的7位新任中選會委員名單送至立院，立院內政、司法法制委員會28日聯席審查。民進黨立委吳思瑤詢問，目前在台灣的中共、境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆回答「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多證據來證明」，坦言相關指控應更謹慎。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
川習會算大帳 台灣自求多福
中美領導人預定在4月展開「川習會」，惟此次會晤若從習近平所言將和美國「算大帳」，即可明白習近平重申「不容外力改變台海態勢」的堅定立場，因為台海以至西太平洋這場曠日廢時的國際強權角力若論其起源因素，癥結仍在中方的「領土與領海主權」連帶影響多年，卻一直被西方國家船艦「航行自由」論述行動所干擾；反觀俄羅斯在2014年強占克里米亞，僅只是21世紀國際戰略格局變化的濫觴。換個視角觀察，新的大國博弈早就在10年前即已展開。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗文：美國是恩人 大陸是親人
國民黨主席鄭麗文28日中常會上發表長達26分鐘的演說，談及即將展開的國共兩黨智庫第一次交流論壇，強調兩岸交流的重要性；她也表示，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，國民黨不會在美中之間選邊站，而是扮演橋梁，不只讓台海沒事，美中也能和平穩定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
點名賴柯心結很重 郭正亮斷言蔡其昌接下任民進黨團總召
民進黨立院黨團啟動黨團幹部改選作業，除了現任總召柯建銘23日表態將爭取連任，要民進黨立委蔡其昌接棒的呼聲也很高。對此，前立委郭正亮認為應是蔡其昌會選上，但他認為，老柯不甘願，因此搞這局，顯見其跟身兼民進黨主席的總統賴清德心結很重。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡、賴選誰？李珮瑄街訪超訝異1事 郭正亮爆挺綠運將一番話
總統賴清德執政後，接連面臨多重政治壓力。中天主持人李珮瑄透露，日前她前往宜蘭街訪民眾，詢問蔡英文、賴清德你選誰？大家聽到前總統蔡英文的時候，出現一個奇妙的幸福微笑，稱較喜歡蔡英文，她很訝異，居然有民眾覺得蔡英文做得不錯。前立委郭正亮表示，一位挺綠的運將問他，「你現在怎麼對民進黨離怎麼遠？」郭正亮回「哪有總統做成賴清德那樣」，結果司機說，「這樣我就了解了」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
過年摸牌別光在意牌技 甜美健身教練：記得用居家物品舒展身體
過年追劇、打牌最重要的是，每40分鐘到1小時就需要起身動動，台東連鎖健身房「威豪」2位甜美教練朵琳、予涵，教大家以常見的家用物品或民間常有的健身器材從牌桌和沙發上起身動一動，減少圓肩駝背和腰腿僵硬問題。第一個動作是先拉開上胸並喚醒久坐臀肌，站立後一腳前跨往下微蹲，雙手張開上身旋轉，「哪隻腳往前，就往自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／政府讓步？美「邊境沙皇」：已下令擬定移民官員人數削減計畫
美國聯邦幹員本月在明尼蘇達州大城明尼阿波利斯強勢執法追捕移民，過程中槍殺2名美國公民，造成輿論憤慨。被美國總統川普緊急調至明尼阿波利斯坐鎮的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）29日表示，他正努力減少當地的執法官員人數。太報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
民團公益捐贈救護車 提升新店、石門救護量能
民團公益捐贈救護車 提升新店、石門救護量能EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美中關係趨緩 中國貿促會：兩國工商界交流明顯增多
（中央社台北28日電）美中關係趨緩下，中國貿促會發言人王文帥今天說，近期中美工商界交流合作明顯增多。像是在美舉辦的2026年國際消費電子展，中國企業參展比重逾20%。2月間，中美還將以「籃球賽+交流會」的新形式，在北京合辦中美企業合作對接項目（CMP）20週年活動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言