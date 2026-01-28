正當台海情勢最嚴峻的當頭，美國公布《2026國防戰略》（NDS）內容，完全沒提到台灣，並將中國威脅的重要性排序下調，此特殊情事對台灣是嚴重的警訊。

2021年8月美國前總統拜登在白宮發表演說，宣告結束長達20年的阿富汗戰爭。拜登當年強調美國未來將集中資源對付中國，也會在亞太地區持續駐軍；此外2022年拜登政府公布的NDS，不只將中國視為首要挑戰與嚴重威脅，更明確表示會全力支持台灣防禦。

然而美國今年版本的國防戰略內容，雖提到在第一島鏈建立強大的拒止防禦，但也明確要求亞洲的區域盟友例如韓國、日本，未來在集體防禦中應承擔更多責任和負擔，減少對華盛頓支持的依賴。以上文字的背後意涵，其實也在暗示台灣，未來台灣的國家安全不能完全依賴美軍保護，而應自行擔負更多的防衛責任。

美國2026年NDS相較於2022年NDS，在公開措辭方面，對中國轉趨溫和，亦避免使用「威脅」、「敵對」或「對抗」性語言，表示華府重視與北京的新關係建立；除此之外，今年版本也有意省略對台灣的直接提及，研判是不希望因「台灣議題」而破壞美中兩國關係的未來發展。

美國政府依法定要求每4年公布1次的《國防戰略》，有其全球戰略、軍事布局及因應新國際情勢的目的。此由美國戰爭部曾公布的《4年期國防總檢討》報告內容可得知。該報告指出，美國將根據已發生變化的國際安全形勢，對美軍全球部署態勢進行調整。

4年多前，美國將戰略重心從阿富汗移轉至西太平洋，並在亞太地區的日本、韓國、關島及新加坡等地形成基地鏈，主要戰略目的在集中軍事力量應對中國，並箝制中共解放軍在亞洲的軍事威脅力。如今川普政府決定將戰略重心移回美國本土與西半球安全，即在表明未來華府將重視「美國優先」和「自身利益」，也會維護美國在西半球的影響力，並專心處理伊朗、格陵蘭和巴拿馬運河等攸關自身國家利益的問題。

美國國家戰略從過去幾十年的全球干預，轉變為當今的「唐羅主義」，川普意圖重塑美洲地緣政治，以確保美國的宰制地位，因此優先重點放在保衛美國本土以及主導西半球，其次才是在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國。

換言之，美國最新版的國防戰略報告出爐後，賴清德總統與我國安高層官員必須謹慎關注，未來恐不能再以太樂觀的角度來看待「台美關係」或存有「聯美抗中」的依賴心理，而是應重新調整我國的國家戰略並檢討兩岸政策，才是正確的務實之道。（作者為中選會前委員）