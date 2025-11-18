聯考創傷 女子街頭茫然若失 熱心民眾報案 大同暖警送回家

圖說：臺北市大同分局寧夏路派出所副所長劉威廷。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局寧夏路派出所副所長劉威廷日前巡邏至捷運站附近時，當場接獲熱心民眾報案，稱有一名女子眼神空洞、一臉茫然地站在路口，似乎迷失方向，十分危險，急需警方協助。

副所長劉威廷聞訊後立即趕赴現場，到場後發現一名年約中年女子一臉茫然，步履顫顫巍巍，不斷說著「我想要回家」，經耐心地關懷詢問，才緩緩說出自己的姓名和生日，便透過警政資訊系統順利查出該女子的住址。

劉副所長見該女子茫然無措，根本記不得回家的路，便先安撫她慌亂的情緒並慢慢地陪著她走，步行護送其返家。當到達家門口時，女子的父親十分驚喜，隨後嘆了一口氣，向警方道出關於女兒的一段往事，父親敘述原本女兒自小便對自我要求極高，但也健康正常，惟數十年前因為參加聯考頻頻失利，實在是受不了升學壓力，且屢經落榜的打擊，令她對自己信心全無，便逐漸地封閉自我，困在自己的世界裡，精神狀況時好時壞，這次十分感謝警方熱心幫忙將女兒平安送回家，未來會更加注意和關懷陪伴。

大同分局表示，家裡如有易迷路者，應特別注意其行蹤並運用手機定位，亦可在其隨身物品留下聯絡資訊，萬一不慎走失時，也能讓處理員警更迅速幫忙找到回家的路，協助迷途者平安回家。