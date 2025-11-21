聯聚子品牌首案開箱：從雨衣大王老宅蛻變75萬精品宅 再定義中坪數輕奢美學

「理仁柏舍」正式落成，基地位於新光三越與大遠百對面，以一巷之隔取得生活便利與隱密的平衡。（吳苡辰攝）

中台灣房市再添亮點！擁有「豪宅一哥」之稱的聯聚建設，以子品牌理仁建設推出的首案「理仁柏舍」近日正式亮相，不僅讓台灣「雨衣大王」達欣工業創辦人的起家厝華麗轉身，更以輕奢精品宅定位成功打入中坪數市場。該案2020年預售期間，每坪平均單價51萬元，且在短短一個月內完銷，最新實價登錄更站上75萬元，五年漲幅約五成，再再顯示了市場對品牌與產品力的高度認可。

「理仁柏舍」座落於台中西屯區惠中路148巷，位於新光三越與大遠百對面，以一巷之隔取得生活便利與隱密的平衡，完美實踐了「鬧區靜巷」的地段優勢。且延續聯聚建設的施工標準與美感要求，以新現代語彙詮釋生活美學；建築設計強調空間比例、採光與通風，錯層陽台與垂直綠化營造立面層次，使自然元素成為日常生活的一部分，交屋後住戶給予正面回饋，從地段、規劃、公設、建材選用到設備配置，各處皆能看見聯聚傳承而來對細膩與品質的堅持。

「理仁柏舍」秉持著聯聚建設對施工標準與美感的要求，以新現代語彙詮釋生活美學。（業者提供）

基地原為達新工業創辦人胡春達家族的老宅，聯聚創辦人江韋侖將案名「理仁柏舍H House」中的H作為家族記憶符號與紀念，也自胡家第二代名字取「柏」字為案名一隅；公設中並特別打造「達會所」，陳設胡春達家族畫像，讓建築不只是住宅，更承載跨世代的人文底蘊與故事。

閱覽室充滿書卷氣息，書櫃上方懸掛書法作品《知行合一》，為聯聚建設創辦人江韋侖的爺爺江挺生所書。（業者提供）

公設動線以「由靜至動」展開，沿著綠意環繞的廊道步入閱覽室，滿牆書櫃營造書卷氣息，上方懸掛書法作品《知行合一》，為聯聚建設創辦人江韋侖的爺爺江挺生所書，象徵家族精神延續；另一側牆面展示台灣西部古地圖，以山水構圖呈現歷史紋理，讓文化氣息自然融入日常。

理仁柏舍同樣延續聯聚一貫的高標準，健身房採用奧運指定品牌，確保訓練的穩定與安全。（吳苡辰攝）

在設施上，理仁柏舍延續聯聚一貫的高規格：健身房採奧運指定品牌、泳池導入銅銀離子淨化系統，並規劃瑜伽室、Spa、劇院與空中花園等多元設施，讓居住者能依循生活節奏配置，自在切換運動、休憩與社交場景，體現一種更從容的生活方式。

「理仁柏舍」停車空間承襲建築整體精緻基調，打造出兼具質感與美感的場域。（業者提供）

理仁柏舍計畫取得綠建築與智慧建築雙標章，導入太陽能、雨水回收、中水再利用等節能系統，並採用低污染、可回收建材，透過能源管理平台（BEMS）整合空調、照明與電梯調節，落實ESG與永續理念，讓科技、環保與生活自然共生。

基地外圍規劃200公尺綠廊，層次豐富的植栽與公共藝術點綴街角意象；社區外的奉茶水柱延續聯聚「飲水思源」的東方之心人文精神，為行人與居民提供貼心的停留點，不僅使街廓表情更友善，也讓建築與城市建立更柔和的連結。

由聯聚操刀規劃的理仁建設延續豪宅美學DNA，但以更年輕、明亮、現代的線條詮釋「輕奢」概念，混搭中西設計語彙，不浮誇卻細節滿滿。從建材挑選、空間尺度到藝術陳列，都能看見聯聚建設董事長江韋侖的品味與收藏融入其中。住戶對交屋品質一致給出高評價，普遍認為「買到就是賺到」，讓該案在中坪數市場中成功立下標竿，也讓人更加期待理仁建設未來其他作品的落成。

理仁柏舍基本資料

基地面積：1,202坪

基地位置：台中市西屯區惠中路148巷98號（新光遠百對面）

樓層：20F、27F/B4

坪數：45坪

