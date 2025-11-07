聯聚建設×紙風車 以藝術啟發想像力

紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」巡演節目《台灣幻想曲》日前於台中市大同國小登場。由紙風車文教基金會製作演出，聯聚文教基金會贊助支持，吸引3000多位親子觀眾參與，現場氣氛熱鬧溫馨。學校操場在燈光與舞台轉換下化身露天劇場，孩子們在熟悉的環境裡欣賞專業演出，近距離感受表演的魅力與創意的能量。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」自民國105年啟動，目標是讓全台灣368個鄉鎮市區的孩子，都能免費看到屬於自己的藝術演出。這項計畫持續多年不間斷，並於113年展開第三輪，不僅延續走遍全台的使命，更強調「環境教育」、「社會共好」與「藝術永續」，希望孩子們學會關懷他人、珍惜土地與資源。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「368鄉鎮市區兒童藝術工程走到第三輪，已經19年了。感謝聯聚建設長期相挺，台中永遠是我們重要的一站。」她分享，每次巡演結束，總有孩子追問：「你們什麼時候會再來？」這份期待，正是紙風車持續前進的動力。也提到「當聯聚建設創辦人江韋侖聽到這次要到台中演出時，立刻說『算他一份』，感受到企業對孩子最直接的支持。」

聯聚建設副總經理江俞瑾表示：「聯聚與紙風車的合作已超過10年，聯聚建設一直相信，藝術能讓城市更溫暖，讓孩子的未來更美好。而這次的演出地點大同國小，對聯聚建設而言更是別具意義。這裡是創辦人江韋侖的母校，也是一所擁有百年歷史的學校，能在這裡與紙風車再次合作格外感動，感謝大同國小團隊和紙風車團隊，用藝術與熱情點亮孩子們的心。」

聯聚建設與紙風車文教基金會的合作始於104年，多年來共同推動優質兒童劇場巡演，讓藝術從城市中心延伸至校園與偏鄉。105年，聯聚建設曾贊助《唐吉軻德冒險故事：銀河天馬》於臺中國家歌劇院盛大演出，除劇場內表演外，更支持場外同步轉播與真人互動，讓上萬名觀眾共同見證四頭龍凌空飛舞的震撼場景。紙風車團長曾提到，當年在面臨製作挑戰時，江韋侖的一句「一切都是為了孩子」成為繼續前行的力量，也讓這場演出最終以完整規格呈現，讓孩子們親眼見證藝術的感動。

大同國小演出當晚，孩子們坐在操場上隨著劇情起伏、笑聲不斷，有的模仿演員動作，有的大聲複誦劇中角色台詞，專注的神情與驚呼聲讓校園洋溢著生氣與溫度。家長表示，能在熟悉的校園與孩子共同欣賞這樣的專業演出，是難得而感動的體驗，親子共享的藝術之夜，讓陪伴成為最好的交流，也讓校園成為城市文化的延伸空間。

江俞瑾提到，校園不僅見證了個人成長，也承載著家族與師生間的情感，對每個人都有無可取代的回憶，如聯聚建設創辦人江韋侖至今仍清楚記得入學第一天，是由爺爺牽著手走進大同國小校門。因此，聯聚建設格外珍惜能在校園推動藝術活動，期盼透過支持紙風車這類兼具教育與創意精神的巡演，讓表演走進學校操場，成為孩子成長旅程中溫暖而持久的記憶，並為城市注入更多想像與力量。

多年來，聯聚不僅支持表演藝術推廣，更積極投入文化與教育公益。包括興建由安藤忠雄設計的「童書之森．臺中」兒童圖書館，舉辦「清音會」與聖誕音樂會，並策劃「城市稻田」展覽等計畫，持續以建築為起點推動社會共好。近年亦支持大同國小整建年久失修的前庭，打造兼具休憩與教育功能的「共善公園」，並協助校史館修繕與活化，讓校園成為社區共享的文化空間。此次與紙風車的合作，呼應聯聚的「共善」理念，期盼讓藝術與文化能量在城市中、校園內持續流動。