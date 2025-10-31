聯聚一村喜事 重現懷舊眷村辦桌宴

台中市中心上演一場跨越時空的眷村婚禮，聯聚建設攜手金牌製作人王偉忠及金星文創，打造沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》，上周末一連兩天熱鬧登場，吸引1000多名賓客同歡。全劇以民國68年的眷村婚禮為背景，融合戲劇表演與辦桌文化，邀請觀眾親身走入婚宴現場，在笑聲與感動中體驗台灣的人情溫度與生活記憶；一場跨越時代的婚禮喚起滿場共鳴，重現眷村氛圍與深厚的鄰里情誼。

不同於傳統劇場，《聯聚一村喜事》打破觀演界線，結合眷村文化與充滿人情味的辦桌習俗，讓觀眾從入場起便化身婚宴賓客，隨著廣播聲與復古旋律進入民國六○年代的婚禮現場。舞台上從軍歌到鄧麗君金曲、從嫁女兒的動容到觀眾回應的笑聲，故事與歌舞交錯上演，熱鬧又感人。現場由知名總舖師阿斌掌杓料理，香氣與戲劇同時蔓延，觀眾一邊用餐、一邊觀戲，笑中帶淚地體驗那份台灣人最熟悉的人情滋味。

許多重量級嘉賓也上台參與即興演出，如台中榮總院長傅雲慶，即化身聯聚一村醫生，披上白袍念出時代感十足的台詞，由演員們引領驚喜登台。

前總統府秘書長李大維分享，這場別開生面的活動讓他回想起46年前的時光。「在戶外流著汗吃辦桌，這是現在年輕人難得體會的生活情景」。也有賓客提到，自己從小在眷村長大，劇本的設定讓他格外有感觸，尤其當「饅頭夾腐乳」這道菜上桌時，滿滿的童年記憶湧現。

客串男方主婚人的逢甲大學董事長高承恕，也以親友身份受邀上台，表示「以後有這樣的活動，希望多邀請我參加」，現場氣氛熱烈，賓客盡歡、意猶未盡。過去能參加辦桌是難得的喜事，大家總會把菜尾打包帶回家，與家人、鄰居一同分享，那種惜福與互助的情誼，是古早社會最真實的日常，此次戲劇結合辦桌菜色的巧思安排，也讓賓客再次體會到那份純樸。

客串「王村長」的金牌製作人王偉忠，以幽默方式登場，笑說：「我從嘉義騎腳踏車上來，能看到未來。台中不得了，未來要在這裡蓋很多很好的房子！」引來全場笑聲與掌聲。劇中也巧妙融入聯聚的城市記憶，兩位眷村伯伯聊起：「村口有一盞燈，天黑後會一直亮到午夜，因為村長的心願是『為晚歸的台中人留一盞燈』。」台詞逗笑全場，也呼應聯聚在2009年打造「聯聚信義大廈」時，以建築燈光溫暖城市的真實故事。

建築師郭旭原也分享，「《聯聚一村喜事》就像『現代村落』凝聚人與人之間的情感，這種社群感非常特別，雖然流著汗吃飯，卻特別有滋味。」陳柏蒼董事長提到，「現場從頭到尾都洋溢著熱鬧、歡樂的氣氛，廚師手藝精湛，每次參加聯聚舉辦的活動，都可以深深感受到那份用心。」

王偉忠表示，這齣戲的人情味不只在舞台，還延伸到全場觀眾的心裡，經過同桌吃飯看戲，一起唱、一起跳，凝聚出歡欣又溫暖的人情味，這就是道地眷村味。聯聚建設總經理王于娟也分享，《聯聚一村喜事》最打動人心的，是那份真摯的情感連結，喚起許多人記憶中的美好。

透過一場嫁女兒的《聯聚一村喜事》舞台劇，不只是重現一場眷村婚禮，更是邀請觀眾共享一段充滿笑聲與感動的時光。聯聚建設期盼透過舉辦文化活動、打造節慶氛圍，提供民眾多元的生活體驗。聯聚建設過去也曾舉辦多場與談會，邀請國際建築師進行專題講座；策劃「城市稻田」展覽回溯七期土地記憶；舉辦「美感市集」、「清音會」、「聖誕音樂會」等藝文活動，邀請市民共同參與；支持紙風車等公益團體，為大小朋友帶來充滿創意的戲劇演出；並推動公共建設，如「童書之森」兒童圖書館及聯聚小公園，為城市創造綠意與人文兼具的公共空間。未來，聯聚建設將持續結合文化、建築與生活美學，舉辦更多人文活動，讓每一次相聚都成為值得珍藏的共感時刻，讓城市不僅擁有建築之美，更蘊含人情溫度。