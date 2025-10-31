聯航班機起飛1小時折返 「筆電滑進機艙縫」竟釀飛安警報？
聯合航空一架班機原定從華盛頓飛往義大利羅馬，卻在起飛一小時後在大西洋上空折返。原因不是機械故障，也不是醫療緊急狀況，而是一名乘客的筆電「掉進機艙壁縫裡」。為何一起小意外卻讓整架班機如此勞師動眾處理？
商業內幕報導，聯航編號126班機15日自華盛頓杜勒斯機場起飛，原定飛往羅馬，航程約9小時。然而起飛約一小時後，這架波音767客機就在大西洋上空折返。
根據航管通訊串流網站LiveATC.net上傳至YouTube的一段錄音，其中一名機師向航管人員說明：「我們這裡發生一個小狀況，有名乘客不知怎麼搞的把筆電掉進機艙側壁縫隙，滑進貨艙。我們不知道筆電狀況，無法取出，也看不到。因此我們決定返航杜勒斯，找回這台筆電後再繼續飛越大西洋。」
美聯航發言人表示，班機「為了安全起見折返，以取回掉入艙壁縫隙、滑入貨艙的小筆電」。飛機於午夜過後降落杜勒斯機場，經維修人員檢查並取出筆電後，重新起飛前往羅馬，最終延誤逾4小時抵達。
報導指出，由於筆電含鋰電池，若過熱或受損可能引發燃燒，成為飛航安全隱憂。這也是航空公司禁止旅客將筆電或行動電源放入托運行李的原因。
過去也曾發生類似事件：2024年另一架跨大西洋的美聯航客機因筆電卡在商務艙座位而轉降愛爾蘭；今年4月，漢莎航空洛杉磯飛慕尼黑航班也因乘客的平板卡在座位而轉降波士頓。
隨著鋰電池相關事件逐年增加，多家航空公司近來已加強行動電源攜帶規範。阿聯酋航空指出：「近年來使用行動電源的乘客大幅增加，導致航空業與鋰電池相關的飛行事件明顯上升。」
