聯華林德攜手台灣中油 台灣首2座加氫站在高雄啟用

聯華林德氣體與台灣中油公司今（11）日宣布，聯華林德台南樹谷示範性加氫站、中油高雄楠梓加氫站正式啟用。聯華林德為2座加氫站導入合資夥伴林德集團（Linde）技術設備，配合在地支援、諮詢服務。

聯華林德表示，位於樹谷氫氣生產廠內的示範性加氫站，以產官學研協力推動氫能應用為已任；高雄楠梓加氫站則肩負實踐台灣低碳排氫能載具的要務，為台灣邁向淨零永續開啟新頁。

2家公司今天在中油楠梓加氫站共同宣布這項新進展。聯華林德並援引研調單位Research and Markets報告指出，全球加氫站市場規模將從2024年5億美元成長到2030年18億美元，年均複合成長率23.8%。

報告並指出，中型站體躍升為主流，不僅因其技術成熟，表現更為穩定，且可降低建置風險，最佳化資源使用等優勢。而政策法規是加氫站市場成長的主要推手。

聯華林德氣體攜手台灣中油，於中油楠梓加氫站，宣告台南樹谷示範性加氫站、高雄楠梓加氫站正式啟用。聯華林德提供

聯華林德氣體董事長歐文（Peter Owen）表示，邁向淨零刻不容緩，「氫」是不可或缺的要角，基於聯華林德在工業氣體數十年的深耕，從氫氣生產延展到能源技術與服務，目標為台灣拓展氫能應用、深化氫能生態系，實踐節能永續。

台灣中油董事長方振仁表示，有鑑於林德在全球加氫站的領先優勢，聯華林德在地氫價值鏈的深耕，率先投資氫能應用，台灣中油決定與聯華林德攜手，在主管機關及多方單位支持下，打造這座指標性的高雄楠梓加氫站。過程中，每項進展皆為台灣首例，以確保安全與效能為核心，爭取主管機關與民眾的信賴。高雄楠梓加氫站一天可為7輛大巴加氫，可同時滿足700bar 及350bar氫燃料電池車的需求。

聯華林德傳播暨企業公關副總苗華山（Christine Miao）表示，聯華林德擁有全台氣體槽車最大車隊之一，已引進全國第一輛氫燃料電池卡車，待主管機關完成檢測量能與相關法規，將盡快加入車隊，提升各界對氫燃料電池車滿足重型載具電動化的認識，更期盼主管機關拓展多類型氫能載具計畫，鼓勵市場創新，加速低碳應用落地。

聯華林德加氫站具有設備堅實、占地小、可模組化、全自動、具彈性與擴充性、符合國際驗證與安規標準等優勢。圖為聯華加氫站壓縮機，聯華林德提供

目前台灣首發的2座加氫站，皆採用聯華林德合資夥伴林德的先進技術，其獨家優勢包含：壓縮機等設備技術堅實、占地小、可模組化、具彈性與擴充性、符合國際驗證與安規標準，最適於當下台灣氫能移動發展前期，可以最具效益、經濟，直接與國際接軌，在減碳賽道上加速進程。

聯華林德表示，樹谷示範性加氫站定位在非營利，得以依專案任務，彈性地透過雙向或多方商議研究，發展氫能移動前瞻應用，逐步壯大氫能生態系。

聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總沈欣儒強調，已完成認證的樹谷示範性加氫站，由於其彈性模組化、全自動、安全高規，可依加氫量能所需彈性調整等特性，可快速移轉遷移至其他需求場站，得以大幅簡化作業流程。沈欣儒也說，除了技術優勢，聯華林德也導入「點對點一站式諮詢服務」，滿足加氫站營運業者的需要。

聯華林德表示，公司有逾30年在地產氫、運氫、儲氫等專業，結合林德全球累計200座加氫站實績，將端對端的專案建置，延展到維修、遠端監測、客戶諮詢、快速元件遞送等全方位服務，協助客戶盡可能達成最低總體持有成本、每單位最低的碳排產出，確保加氫站得以長期、穩定地運營。

